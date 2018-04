Quieren que Maluma no se presente en festival por sus letras machistas

(NOTICIAS YA).-Una campaña en la plataforma Change.org ha recaudado más de 11 mil firmas solicitando al Ayuntamiento de Palencia, España, que cancele la presentación de Maluma en un festival, debido al contenido “misógino y machista” de sus letras.

La ciudadana de Palencia, Carlota Lera inició una petición online dirigida al Ayuntamiento con el fin de cancelar la presentación del cantante colombiano, quien ha compartido escenarios con grandes estrellas como Shakira, Ricky Martin y Carlos Vives.

“ Sus letras machistas, misóginas y degradantes hacia todos y hacia las mujeres en particular no deberían de formar parte del programa de fiestas de San Antolin 2018.”, se lee en la petición.

Asimismo, reclama que parte del presupuesto para pagar la presentación del reggaetonero que, hoy por hoy es de los más famosos del mundo, es financiado con impuestos y con dinero público.

En total, la presentación de Maluma ha costado 300 mil euros, de los cuales 30 mil han sido financiados por el Ayuntamiento de Palencia.

De acuerdo a Lera, que habló para El País, el Ayuntamiento de Palencia “anunció con pompos y platillos” que habían decidido de manera unánime llevar al cantante a las fiestas de San Antolin, no obstante y demostrando una doble moral, han invertido dinero público en campañas que combaten la misoginia y violencia de género.

“Realmente creo que no han escuchado sus letras, porque si no, no me explico cómo pueden sentirse orgullosos de eso“, declara Lera para El País.