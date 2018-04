Utilizó a su novia para ganar dinero y luego la abandonó

(NOTICIAS YA).- Una mujer ha demandado a su exnovio después de que este la abandonara y se fuera con el dinero que ambos ganaron en un casino.

De acuerdo con 9Honey, Jasmine y Zhiwei Zheng se hicieron acreedores a cuantiosas ganancias en un casino de Atlantic City en enero pasado, y habían acordado dividírselas de forma equitativa.

El sujeto de 26 años siempre estuvo en posesión del dinero e incluso lo llevó en su maleta de regreso a Nueva York. Sin embargo, poco después del paseo terminaron su relación y Jasmine no recibió su mitad.

Por ello, la mujer de 21 años ha demandado a su expareja y le exige el pago de 500 mil dólares por concepto de daños. La joven asegura que haber ganado el dinero “cambió” a su novio, quien comenzó a buscar a otras mujeres.

“No pude soportarlo, y él me dijo: ‘si no puedes soportarlo, entonces acabamos de terminar’, y consiguió otra novia de inmediato”, asegura la demandante. Jasmine sostiene que el joven tenía mucho tiempo apostando pero que no comenzó a ganar hasta que conoció a ella.

La pareja solía alardear de sus ganancias con publicaciones y fotos en redes sociales. Jasmine además asegura que las ganancias y los impuestos correspondientes se encuentran a su nombre pues solían utilizar su tarjeta del casino cuando lo visitaban.