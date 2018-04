VIDEO: Explotan globos y fiesta de cumpleaños se convierte en pesadilla

(NOTICIAS YA).-Una fiesta de cumpleaños con amigos y familia terminó en drama viral cuando la cumpleañera, una aparentemente adolescente, enciende las velas que provoca que los globos, rellenos de hidrógeno, exploten, sofocándola en llamas.

Las imágenes, reporta Daily Mail, fueron capturadas el sábado, en India, y desde entonces han estado circulando en redes sociales, acaparando popularidad en occidente la tarde del lunes.

El impactante momento fue grabado por uno de los invitados a la celebración.

Como se puede observar en las imágenes, todo parece ser un cumpleaños normal, están los invitados y se reúnen para cantar la canción de cumpleaños a la joven que celebra su santo.

Alrededor de ella están todos, observándola con su pastel, el cual tiene una vela especial que suelta chispas cuando es encendida; este tipo de velas es muy popular en años recientes y, salvo por ciertos países, es relativamente segura.

No obstante, el contenido de los globos y la combinación de una chispa pueden generar una violenta explosión, tal como ocurrió en el video viral.

Las chispas de la vela se elevan y se acercan a los globos que están detrás de la cumpleañera, los cuales están llenos de hidrógeno.

Los globos explotan al contacto con las chispas, y el hidrógeno con el que están llenos, altamente inflamable, crea una impresionante y peligrosa explosión que llenan de llamas la habitación.

La joven y todos sus invitados entran en pánico, y la cumpleañera corre tratando de apagar las llamas que han comenzado a quemarle la piel.

De acuerdo a imágenes posteriores al suceso, la cumpleañera sufrió graves quemaduras en sus brazos, pero no corrió mayor peligro.

¿Qué fue lo que pasó según la ciencia?

Si vas a la calle y compras un globo, es probable que este esté lleno de helio, el cual es un gas más ligero que el aire que respiramos, por lo cual flota y hace que el globo flote también.

Asimismo ocurre con el hidrógeno, un gas todavía más ligero que el helio y que, en un momento, era comúnmente utilizado para llenar globos.

No obstante, el helio es un tipo de gas conocido como “gas noble”, y este tipo de gases no es inflamable. Si acercas un fósforo encendido a un globo lleno de helio, este va a romperse pero no ocurrirá nada más.

Por otra parte, el hidrógeno es sumamente inflamable y su combinación con el fuego crea una reacción que genera una fuerte y peligrosa explosión.

Países como Inglaterra prohibieron hace décadas el uso del hidrógeno para llenar globos, por los efectos potencialmente peligrosos y mortales de su manejo. No obstante, hay lugares como India que siguen utilizándolo.