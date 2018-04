Estudiantes de ECISD serán reubicados a otras escuelas

(NOTICIAS YA).-

Cientos de estudiantes de las primarias del distrito escolar de Ector serán reubicados a otras escuelas, esto debido a que la mesa directiva del distrito aprobara una propuesta de reubicamiento con el propósito de solucionar el problema de sobrepoblación estudiantil.

Según el distrito escolar los estudiantes de las escuelas Jordán, Buice, LBJ así como la secundaria Ector serán los más afectados ya que sus alumnos serán reubicados a escuelas que se encuentran dentro de su área con bajo nivel de inscripción, estas tres primarias se encontraban a punto de la capacidad estudiantil.

“No podíamos dejar Jordan, Buice and LBJ crecer a 950, 1000 o 1100 estudiantes no se trabaja correctamente a ese nivel entonces sabemos que es difícil para los padres y no es algo que queríamos hacer pero con esta comunidad creciente donde no solo la población continua creciendo fue algo que teníamos que hacer”. Mike Adkins, vocero ECISD.

Según Adkins se espera que la comunidad continúe creciendo es por eso que este tipo de cambios de limites estatales se tendrán que estar realizando constantemente. Algunos padres de familia ya han mostrado su preocupación en cuanto a estos cambios mencionando los problemas que esto ocasionara comenzando el próximo ciclo escolar.

“A mí se me hace que es una un error muy grande porque muchos papas trabajamos lejos yo trabajo en Midland muchas veces trabajo en Gardendale y este eso no tengo tiempo para ir que si no hay transporte que si esto que si el otro o si el niño está enfermo y tienen que ir por el cómo voy a estar llevando por el a otra escuela si tiene la escuela aquí”. Claudia Escobar, madre de familia

Otro cambio aprobado por la mesa directiva fue la combinación de la escuela Zavala y Travis donde la escuela Zavala estará operando desde pre-k hasta el segundo grado y la escuela Travis estará impartiendo los grados 3ro hasta el 5to esto para remover a estas escuelas de la lista de bajo rendimiento así como para combatir la analfabetismo.

“Este campus será kínder hasta segundo grado y así se podrá enfatizar en el analfabetismo de los estudiantes en diferentes áreas pero sin tener que ponerlos a prueba con los otros grados y así no serán parte de una escuela grande que contienen 6 o 7 grados académicos”.

Según el vocero del distrito escolar comenzando la semana entrante se comenzara a informar a los padres de familia en cómo estos cambios estarán afectando a sus hijos así como las diferentes opciones que tendrán para el próximo año escolar reportando para noticias ya Tony Castaneda Univisión.