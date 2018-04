Agente fronterizo recogía mochilas llenas de droga por dinero

(NOTICIAS YA).- Un agente de la Patrulla Fronteriza fue sentenciado en San Diego a 70 meses en una prisión federal por intentar contrabandear metanfetamina y cocaína mientras servía como agente a cambio de dinero.

Noe Lopez, de 37 años de Chula Vista, se declaró culpable en junio de intento de distribución de metanfetamina y cocaína.

El agente había accedido a un plan con una fuente confidencial cercana en el que recogería mochilas que contenían las sustancias controladas en el lado norte de la malla fronteriza que divide a México y Estados Unidos.

Según los documentos de la corte, el oficial recogería la droga mientras estuviera en servicio con la Patrulla Fronteriza.

En su declaración, Lopez admitió que había aceptado transportar las mochilas en su vehículo oficial y entregarlas a la fuente a cambio de miles de dólares.

“Esta es una sentencia apropiada para un agente de la ley, quien, en vez de vigilar a los traficantes de drogas, se les unió”, comentó el fiscal federal Adam Braverman.

El 30 de noviembre de 2016, Lopez compró tres mochilas que más tarde utilizaría para transportar las sustancias controladas y se las entregó a la persona con la que había arreglado el trato.

Ambos accedieron que el 6 de diciembre de ese mismo año, Lopez recuperaría las mochilas que entonces llevarían seis libras de metanfetamina, mientras estaba en su puesto en la Patrulla Fronteriza.

Posteriormente el agente llevaría las mochilas en su vehículo oficial hasta entregarlas a la fuente.

Pero el día de la entrega, fueron agentes encubiertos de la DEA y no narcotraficantes quienes colocaron seis libras de metanfetamina en una mochila en el lado norte de la malla fronteriza.

Lopez recupero la mochila y la puso en su vehículo de la Patrulla Fronteriza; al final de su turno la movió a su vehículo personal y posteriormente se la entregó a la fuente en un estacionamiento de Chula Vista.

Al día siguiente el agente recibió 3 mil dólares por haber llevado el cargamento.

Lopez no sabía que estaba siendo grabado cuando discutía el siguiente punto de entrega y declaraba que no había cámaras que lo descubrieran.

La operación se repitió el 8 de diciembre, pero en esta ocasión la mochila contenía siete kilogramos de cocaína.

Al día siguiente la fuente recibió 7 mil dólares, momento en el que su conversación también quedó grabada.

Lopez aseguró que no habría nadie que reportara el momento en el que deja la mochila con la droga.

“No hay nadie que los va a reportar. Yo. Por eso se supones que estoy ahí. No hay nadie. No hay cámaras, no hay sensores, no hay nada.”