Encuentran a inmigrantes cerca de Santa Teresa

(NOTICIAS YA).- Muchos son los inmigrantes indocumentados que intentan cruzar hacia suelo norteamericano por lo que están expuestos a ser víctimas de contrabandistas.

Este miércoles, se dio a conocer el arresto de dos llamados “polleros” quienes fueron detenidos mientras conducían una camioneta sobre la carretera 9 de Nuevo México, entre las comunidades de Santa Teresa y Columbus, Nuevo México.

Uno de ellos fue identificado como Juan Ramón Palacios, de 45 años, y ciudadano norteamericano. Agentes detuvieron el vehículo tras sospechar que podrían tener inmigrantes. Tras una revisión, efectivamente se localizó a cuatro personas escondidas que ingresaron ilegalmente al país.

Las cuatro personas mencionaron que eran de México y no contaban con documentación, por lo que fueron trasladados al Puente de Santa Teresa.

Esto ocurre mientras la Casa Blanca recalca su mensaje de mano dura, asegurando que no dejará pasar a inmigrantes indocumentados. Es por eso que un grupo de personas se unieron a la caravana de inmigrantes centroamericanos que busca llegar a la frontera con Estados Unidos.

Según nuestro reportero Edwin Pittvan en estos momentos se diriguen a Tijuana. Entre el jueves y el domingo planean llegar a pedir asilo.

“El mensaje para los que quieran cruzar la frontera ilegalmente, por favor no lo hagan, porque van a haber cambios y van a haber oportunidades para hacerlo de forma legal pero si vienen de forma ilegal no van a tener muy buena suerte y no van a poder permanecer es riesgoso para ellos mismo y también para los niños”, Helen Aguirre Ferré, Dir. de medios, la Casa Blanca.

La Casa Blanca dice que respeta el derecho de los que llegarán a pedir asilo. Pero que su mensaje va para los miembros de la caravana que han decidido no pedir asilo, sino cruzar ilegalmente la frontera por el desierto.

“Si tenemos condiciones estables en américa latina, transparencia, gobernabilidad, más oportunidades económicas las condiciones que obligan a ciudadanos de esos países a venir a estados unidos a buscar nuevas oportunidades no va a ser tan fuerte”, Carlos Díaz Rosillo, Dir. de Políticas Públicas, la Casa Blanca.

A pesar de los mensajes de la Casa Blanca. La travesía continúa para algunos y ante esto, el gobierno tendrá que atender las peticiones de asilo.

Cabe recalcar que el secretario de justicia Jeff Sessions ha enviado jueces y fiscales a la frontera para recibir a esta caravana de inmigrantes y que sus casos sean resueltos lo más pronto posible.

