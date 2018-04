Finge caída en tienda y su actuación impresiona

(NOTICIAS YA).- El dueño de un negocio en Unión City, New Jersey da a conocer las cámaras de seguridad para demostrar lo que una mujer está dispuesta a hacer con el fin de obtener dinero. Ricardo Hernández está feliz de haber podido grabar la mentira de una mujer que le pudo haber costado mucho en caso de una demanda.

El video fue compartido con el encabezado, “Por esta razón los seguros son tan caros hoy en día, por esta clase de gente, vean este video, afortunadamente se grabó todo si no imagínese la clase demanda que hubiese tenido esta actriz de Hollywood!”.

Ahora dicen que lo comparten y hacen viral con el fin de beneficiar a los dueños de negocios donde aparece mucha “gente tramposa”.

Aún la mujer no interpone una demanda. Sin embargo, no sabe que existe el video por lo que si demanda, autoridades comentan que la pueden arrestar.

Si la caída de esta mujer hubiera sido verdad, el dueño de la tienda es responsable por los daños causados. Especialmente si la lesión tiene graves consecuencias por dejarlo en silla de ruedas.

SI en verdad le pasa este accidente, los abogados del portal Demándalo, aconsejan que lo primero que debe revisar es su salud. Si detecta algo grave, de inmediato hable al número de emergencia 9-1-1. Se recomienda pedir el contacto de algún testigo, nombre y número de teléfono. Tome fotografía del área y daños físicos.

Investiga si el lugar en donde pasó cuenta con póliza de seguros. De contar con uno, tome sus datos. Además no olvide pedir que se llene uno reporte de lo que pasó. SI no está de acuerdo con lo que escribieron, no lo firme.

Recuerde tener record de todos los tratamientos a los que se sometió. Por último si tiene problemas recuerde que puede pedir ayuda legal.

Sin estadísticas que comprueben, el abogado SJG menciona que Walmart es la tienda en donde más lesiones por resbalones y caídas ocurren. Esto basándose en su trabajo.

Cuando esto ocurre en tiendas tan grandes como Walmar, ellos cuentan con una empresa separada que intentará comunicarse con usted para minimizar lo sucedido. El abogado asegura que no debe hacer caso a lo que le digan y buscar ayuda que lo represente.

