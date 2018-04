Finge regalar biblias para secuestrar a bebé de un hospital

(NOTICIAS YA).- Una mujer está siendo acusada en Carolina del Norte de intentar secuestrar a un recién nacido tras entrar al área restringida de neonatales de un hospital, pero ella asegura que solo estaba regalando biblias para bebés.

La seguridad del New Hanover Regional Medical Center acusó a Linda Everett de intento de secuestro después de informar que ingresó en áreas del hospital para mujeres y niños en Wilmington sin autorización el pasado 5 de abril.

Tras las acusaciones, la policía en High Point destacó que se entregó la semana pasada. “No soy esa persona”, aseguró Everett, según detalla Fox News.

La mujer admite que estuvo ese día en el hospital. Pero contrario a los señalamientos del personal de seguridad, dice que la intención era regalar las primeras biblias para bebés.

“Todo lo que estaba haciendo era dar un regalo y para mí, eso no es un crimen”, señaló Everett.

Sin embargo, la policía del hospital ha advertido que ella estaba en un área restringida, a pesar de que ya le habían dicho que no podía tener ese acceso.

“Una enfermera me dijo y me acompañó a esa habitación”, ha respondido la mujer.

Everett enfrenta tres cargos de allanamiento de morada y robo de artículos religiosos del hospital, con un valor de 50 dólares.

La policía fue advertida para estar al pendiente de los movimientos de Everett luego de que la vieron en unidades neonatales en los hospitales de Carolina del Norte y del Sur, debido a que temían que fuera un intento de secuestro.

“No fui allí para tratar de secuestrar a ningún niño porque no me gustaría que eso me pase a mí”, dijo Everett, quien ha dado declaraciones a medios locales y ha compartido la historia en su cuenta de Facebook.

La mujer se describe como una exbombero, que está recién casada y ya tiene tres hijos, aunque admite que desea uno más.

Ella detalló que ha intentado adoptar un bebé en el pasado, pero que ahora tiene un par de meses de embarazo.

“Mi esposo quiere uno (un bebé) y haré todo lo posible para tratar de conseguirlo, pero lo haré legalmente a través de mi barriga o a través de una agencia”, destacó Everett.

Y mientras ella sospecha que alguien con quien esta enemistada le preparó una trampa, tiene una cita ante la corte el próximo mes.

Este mismo día le informamos sobre un caso que esta conmocionando en Colombia, en que una mujer secuestró a un bebé de dos meses luego de ganarse la confianza de la madre por medio de Facebook.

La sospechosa fue liberada un día después de su arresto, pero se cree que raptó al niño en un intento por hacerlo pasar como su hijo para engañara su pareja.

