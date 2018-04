Piscis: Es tiempo de organizar todos los aspectos de tu vida

(NOTICIAS YA).-La mayoría de los planetas en los signos de tierra te llevan a tu atrincheramiento. He aquí confrontado a la realidad y a la obligación de hacerlo, te guste o no.

Felizmente tienes la delicadeza de adaptarte y poder evadirte sin perder el sentido de la marcha. Estás en la obligación de construir para poder avanzar.

Si es una empresa que inicia, vas a tener que organizarte de manera formal y adherirte a un medio administrativo que no te agrada. El intercambio y el negocio están al centro de tu problemática y puedes igualmente trabajar con gente afectivamente cercana, padres o hijos.

Es preciso que pienses en proteger los intereses de todos.

Este es un mes dedicado a la estructuración y organización, aunque no es lo que más te gusta. En todo caso, sacarás un beneficio, pues tus negocios subirán de nivel y tomarán más vuelo. Estás en concordancia con el ambiente y te aprecian, así como aprecian lo que haces.

Aún si a veces dudas de poder vencer obstáculos, lánzate y encontrarás todo el apoyo necesario. Aunque habrá cierto tipo de rechazo cerca del 29 de este mes, no temas porque con frecuencia así se avanza.

Debes tomar decisiones que ayuden a disciplinar y organizar todos los aspectos de tu vida.

Cuidado con los problemas familiares, podrían complicarte los días.

En el amor será necesario cuidar tus palabras porque pueden ser malinterpretadas, dale también a tu pareja todas las explicaciones necesarias para que los temas queden totalmente claros.

Podrían surgir problemas pero lo mejor siempre es decidir con la cabeza fría, cuando estés tranquilo.

Busca consejos en personas mayores o cercanas, que sabrán darte buenos consejos para sobrellevar asuntos que pueden parecer complicados.

Si no tienes pareja, no es el mejor momento para conocer a otras personas p nuevas amistades. Pero a fin de mes habrá luna llena, lo que puede ser provechoso para fomentar las relaciones familiares y de amistad, pero no para buscar pareja aún.

