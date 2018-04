VIDEO: Vecinos golpean a joven que acosó a mujer en plena calle

(NOTICIAS YA).- Un video que se ha hecho viral en México muestra la forma en que un joven fue brutalmente golpeado por varios hombres tras ser acusado por una mujer de tocarle el trasero mientras caminaba por la calle a plena luz del día.

Los hechos se registraron en Xalapa, en Veracruz, cuando el joven sorprendió a la mujer tocándole sus partes íntimas mientras caminaba por la calle.

En la escena se puede ver al joven siendo golpeado por varios hombres que interceden por la víctima, mientras ella le pide que se identifique y se disculpe por acosarla sexualmente.

Contrario a otros casos en que se hace presente la indiferencia de los testigos, la mujer destaca en el video que fue ayudada por varios hombres, a quienes llama “ángeles”.

Finalmente, el joven acusado se identifica como Roque Rodríguez y pide una disculpa a todas las mujeres, aunque se da el tiempo para asegurar que era la primera y única vez que acosaba a una mujer.

De acuerdo con el portal Mientrastanto.mx, la mujer decidió no presentar una denuncia formal y solo pidió viralizar el video.

El hostigamiento y abuso sexual está bastante normalizado en la sociedad mexicana, al punto en que es difícil denunciar porque la misma autoridad no toma en serio estos casos.

“Está normalizado por hombres y mujeres”, ha destacado Yeliz Osman, coordinadora del programa Ciudades Seguras de ONU Mujeres para México, para CNN en Español.

Advierte que las mujeres no lo denuncian, como en este caso, y los transeúntes no intervienen, contrario al video, y la policía no se lo toma en serio.

Osman destaca que los niveles de acoso son tan altos que las mujeres que han sido víctimas son de entre ocho y nueve de cada 10, dependiendo de la ciudad.

Tan solo en la Ciudad de México, el 96 por ciento de las mujeres encuestadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos, y el 58 por ciento había sido manoseada.

En Estados Unidos el acoso sexual no es tan alto, pero está presente.

Una investigación realizada por la organización sin fines de lucro Stop Street Harassment, detalla que el 65 por ciento de las mujeres estadounidenses ha sufrido algún tipo de acoso callejero, el 23 por ciento ha sido acosada sexualmente y el 37 por ciento no se siente segura caminando a casa por la noche.

Con información de CNN en Español.