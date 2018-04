Vivir sin Obstáculos: Cuando tus obstáculos son tu fortaleza   

(NOTICIAS YA).- Todos en nuestro ambiente de trabajo, familiar y personal día a día enfrentamos diferentes obstáculos. En la primera parte de la serie especial, “Vivir sin Obstáculos”, Luis Escalera nos presenta a personas que los obstáculos los convierten en un aliciente para lograr sus metas.

En un salón de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Chihuahua, Karlo es baterista y director de los grupos musicales, sin embargo, el mismo no considera tener un talento extraordinario ya que dice que con dedicación y trabajo diario, ha podido sortear toda clase de obstáculos para hacer lo que más le apasiona.

“Me costó mucho trabajo involucrarme en la música, entender la música, no es precisamente que tenga un oído virtuoso pero, he estudiado mucho y he practicado y he aprendido mucho de muchas personas y afortunadamente he podido libra los obstáculos que se han puesto enfrente de mi”. Karlo en toda su etapa de estudiante tuvo problemas de visión hasta que en la universidad perdió la vista por completo. De ahí en adelante ha tenido que adaptarse a vivir en las sombras a pesar de las dificultades que fue encontrando en el camino.

En la segunda parte de la serie especial “Vivir sin Obstáculos”, conoceremos a personas que la silla de ruedas no es obstáculo para su independencia. Esto, a pesar de que las calles y edificios de Ciudad Juárez no están preparados para personas con alguna discapacidad motora.

Josefina ha tenido problemas de movilidad desde su nacimiento hasta llegar a utilizar la silla de ruedas. Egresada de la universidad, profesionista, trabajadora con mucha independencia, dice que la silla no es un obstáculo para su desarrollo.

Marisa es licenciada en turismo en un accidente sufrió una lesión en su columna que le impide caminar pero esto no ha sido obstáculo para que siga recorriendo el mundo y a la vez luchar por lograr una sociedad incluyente para todos.

Juan de Dios tenía una vida plena con juventud y salud y de pronto por una circunstancia de la vida pierde la movilidad de la parte baja de su cuerpo. Después de aceptar su nueva condición, la utiliza como un aliciente para destacar en deporte de levantamiento de pesas. “Cuando llegue aquí al gimnasio mi entrenador me pasaba de banco a banco a sea me cargaba él y ya a raíz del entrenamiento, pues ya fue cuando empecé a evolucionar en mi cuerpo más que nada sostener más fuerza, sostener mi cuerpo.”

Afortunadamente, Juan se topó con una persona acostumbrada a apoyar a quienes desean superar su discapacidad a través del deporte. “Aquí compiten niños, mujeres, gente mayor, adolescente, es un deporte que incluye gente que tiene sindrome down, gente en silla de ruedas, es un deporte que incluye es lo bonito del Power Lifting”.

En Ciudad Juárez existen más de 70 mil personas con algún tipo de discapacidad, 30 mil de ellos con discapacidad motora que requieren espacios especiales para su desenvolvimiento.

Cabe resaltar que durante el reportaje, Marisa y Josefina lograron encontrar un lugar de estacionamiento para personas con discapacidad libre, cosa que no es muy común en Ciudad Juárez. Así demuestran la importancia de que los espacios sean respetados para poder bajar las sillas de ruedas y tener acceso a las rampas.

