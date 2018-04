Concurso de ‘hot dogs’ en el casino New York- New York en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Aquellos a quienes les gusta competir en concursos de comida y en este caso en particular de ‘hot dogs’, esta es tu oportunidad en la ‘ciudad del pecado’.

El hotel y casino New York- New York le dará esta posibilidad a competidores de participar en el concurso de hot dog de Nathan’s Famous el 4 de julio en la ciudad de New York.

Mujeres y hombres pueden asistir al puente de Brooklyn del New York-New York en el Strip este sábado a las 3 p.m. para competir por el título de “Campeón de Comida de ‘Hot Dog’ en Nevada”. Los dos participantes que resulten ganadores avanzarán a la final y podrán viajar a Coney Island, Nueva York. Además, también se llevará a cabo un concurso para empleados que se hará a partir de la 1 p.m. previo al evento principal. La admisión es totalmente gratis y el evento es abierto al público.

Estos famosos concursos de ‘hot dogs’ se han realizado cada año en Coney Island, Nueva York desde el año 1916.