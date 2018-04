El Erazno y las Noticias: ¿Quién tomó la foto y que fue lo que pasó?

(NOTICIAS YA).- ¿Qué es lo que pasó?, ¡que se desmayó! Una mujer no supo de dónde vino el golpe que la derribó desmayada cuando iba tranquila caminando. Resulta que fue un perro que cayó y aterrizó sobre ella. Y en otro caso que se volvió viral y recuerda que el que se mueve no sale en la foto y el que no va al evento tampoco, Trump faltó en la fotografía de los expresidentes, pero su esposa Melania sí salió muy sonriente, ¿y si inventamos que a él lo mandaron de fotógrafo? Y para que no vuelva a faltar ni a un funeral, el candidato a presidente de México, López Obrador, le quiere vender un avión a Trump ¿o será para mandarlo a volar?

