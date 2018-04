FOTO: Juez duda de ciudadanía de novio y llama a ICE en vez de casarlo

(NOTICIAS YA).- Una boda sencilla para cumplir un anhelado sueño era lo que buscaba una pareja de Pennsylvania, pero todo terminó siendo una pesadilla luego de que la juez dudara de la ciudadanía del novio y llamara a agentes del ICE en lugar de casarlos.

Alexander Parker y Krisha Schmick, que tiene un hijo y otra hija de una relación previa de ella, llegaron ansiosos por intercambiar sus votos al pequeño juzgado de Camp Hill.

“Hablamos en la escuela secundaria acerca de casarnos y finalmente íbamos a hacerlo”, relató Krisha a Newsweek.

Ellos estaban listos y emocionados por dar este gran paso en sus vidas.

Sin embargo, la emoción del importante momento se vio opacada cuando el juez que se supone los iba a casar llamó a Inmigración y Aduanas (ICE) al dudar que Alexander viviera legalmente en Estados Unidos.

El joven, de 22 años, nació en Guatemala, pero fue adoptado cuando apenas tenía ocho meses y fue traído a Estados Unidos.

El mismo Alexander sospechó que algo andaba mal cuando el personal del juzgado tardó 15 minutos en revisar su tarjeta de identificación guatemalteca.

“Todavía no tenía mi Green Card, así que les di la identificación que me habían dado y se la devolvieron al juez, y lo siguiente que sé es que un alguacil está saliendo y diciéndome que necesita detenerme porque mi ID no se ve real”, contó Alexander a Newsweek.

El novio asegura que intentó comprobar que sus documentos no eran falsos y que realmente habían sido emitidos por un consulado guatemalteco, pero no le creyeron y le advirtieron que no podía abandonar el edificio.

Al darse cuenta de la situación, Krisha, de 23 años, corrió a casa para buscar los papeles de su futuro esposo y demostrar que estaba en legalmente en el país.

Pero en cuanto ella salió del lugar, la juez Elizabeth Beckley, quien iba a casar a la pareja, llamó a ICE para que arrestaran al novio.

Cuando los agentes llegaron amenazaron al joven diciéndole que si no comprobaba su estadía legal en el país sería trasladado a un centro de detención de inmigrantes.

Y sin pedirle permiso, los agentes empezaron tomándole las huellas digitales mientras le decían que en lugar de celebrar su noche de bodas podría pasar la noche en el centro de detención.

“Estaba realmente asustado. No sabía si me iban a arrestar. No sabía lo que harían”, recordó Alexander en la entrevista con Newsweek.

Finalmente, los agentes de ICE verificaron que Alexander estaba legalmente en el país y se disculparon, al igual que la jueza, quien terminó casando a la pareja.

Aunque pasaron un mal rato, ambos aceptaron seguir con la ceremonia solo porque las tías de Alexander viajaron desde Nueva Jersey para ver la boda.

Luego de la boda, Krisha se enteró de que no era la única ocasión en que Beckley llamó a agentes de ICE hasta el juzgado. Un abogado la contactó para decirle que representaba a otra pareja que pasó por lo mismo el día de su boda.

Aunque esos novios no corrieron con la misma suerte que Alexander y Krisha, el novio y el padrino de la boda fueron arrestados por los agentes.

La agencia federal informó en enero que sus agentes entrarán en los juzgados solo para objetivos específicos, como criminales condenados y personas que han sido previamente deportados, o que cuentan con una orden para abandonar el país.

De acuerdo con Newsweek, ni ICE ni la juez respondieron a comentarios respecto a ambos casos.