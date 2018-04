VIDEO: Hombre explica por qué intentó ahorcar a joven de 15 años

(NOTICIAS YA).- Un hombre australiano que fue captado atacando al acosador de su hija revela qué fue lo que lo orilló a reaccionar de forma violenta ante un joven de 15 años.

De acuerdo con Unilad, Mark Bladen estaba regañando al menor por hostigar a su hija cuando este sonrió, lo que lo llenó de ira.

El hombre de 53 años, quien aparecería en una próxima emisión del programa “60 minutes”, dijo que en ese momento “se salió el Dr. Jekyll”, es decir, se sintió apoderado por otra oscura personalidad.

El ataque habría ocurrido en el parque The Gap en Brisbane el mes pasado. Un video del incidente muestra al hombre gritando y apuntando al jovencito antes de tomarlo del cuello e intentar ahorcarlo.

La fuerza de Bladen empuja al menor hacia atrás, quien intenta defenderse de la agresión golpeando al padre de su compañera en el pecho. Posteriormente, los amigos del muchacho intervienen, gritándole al agresor que lo deje en paz.

La hija de Bladen asegura que el menor en cuestión la hostigaba constantemente, insultándola con apodos y “regalos” ofensivos. “Me decía cosas como ‘gorila’ y ‘King Kong’. En navidad me compró espuma de afeitar”, relató la chica a la reportera Liz Hayes.

El padre se declaró culpable en una corte de Brisbane el 20 de marzo pasado, tras haber sido acusado de agresión con lesiones corporales.

Bladen fue condenado a pagar una multa de entre mil y mil 500 dólares. La sentencia no aparecerá en su historial debido a su trabajo en pro de la comunidad.

La víctima, por su parte, sostuvo lesiones en la garganta y brazos.

Mark dijo a las autoridades que se encontraba horrorizado por su propia conducta y ofreció disculpas al menor afuera de la corte.

“Siento mucho lo que hice, me arrepiento y me avergüenzo. Por favor no hagan lo que yo hice; yo perdí el control. Definitivamente no es la forma de arreglar las cosas”, expresó.