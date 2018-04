VIDEO: No atienden a pasajera a tiempo y muere en un vuelo de AA

(NOTICIAS YA).- La familia de una mujer proveniente de South Carolina que murió luego de una emergencia médica en medio de un vuelo presentaron una demanda de muerte por negligencia en contra de la aerolínea American Airlines.

Brittany Oswell de 25 años, sufrió una embolia mientras volaba de Hawaii a Texas junto a su marido Cory en el vuelo 102 en abril del 2016. Aproximadamente tres horas después del despegue, Oswell se había comenzado a sentir “mareada y desorientada”. Ella se desmayó pero se recuperó con el tiempo. Un doctor a bordo la examinó y pensó que ella estaba teniendo un ataque de pánico al principio, según revelaron los documentos de la corte federal obtenidos por WIS-TV.

La demanda detalla que unas horas más tarde de este incidente, Oswell se levantó y se dirigió al baño del avión, donde ella colapsó, vomitó y además se defecó en ella misma. El doctor la vio nuevamente y le dijo al personal de la aerolínea que necesitaban desviar el avión de inmediato hacia el aeropuerto más cercano, en donde pudiese recibir ayuda médica apropiada. Después del llamado con un doctor que no estaba volando y a casi 90 minutos de llegar a Dallas, Texas, los pilotos decidieron continuar con el vuelo e ignorar las indicaciones del doctor, alega la demanda. De repente, Oswell dejó de respirar y ya no tenía pulso. Cuando el doctor trató de revivirla, descubrió que el equipo médico a bordo no funcionaba, dijo el abogado de la familia Brad Cranshaw.

“El esfigmomanómetro no funcionó, mientras que Brittany por momentos tuvo un ataque cardíaco en el avión y el desfibrilador no funcionaba apropiadamente”, dijo Cranshaw.

LEE: VIDEO: Amigas se emborrachan y se pelean en pleno vuelo

Mientras el personal y el doctor tomaban turnos para hacerle reanimación cardiopulmonar, Oswell nunca recobró el conocimiento. Al aterrizar en Dallas, a ella la trasladaron al Centro Médico Universitario Baylor pero tres días más tarde, el 18 de abril, la declararon con muerte cerebral y retirada del apoyo vital. La causa de su muerte fue descrita como una embolia pulmonar severa y un choque cardiogénico.

Los padres de Oswell y su marido ahora están demandando a American Airlines por negligencia por no desviarse, entre otras cosas que alegan causaron la muerte de Brittany. Ellos están ordenando daños por un monto aún indeterminado por causas de estrés emocional, angustia, duelo y dolor.