VIDEO: Demanda a agentes y socorrista que lo rescataron de ahogarse

(NOTICIAS YA).- Un hombre que intentó ahogarse en una piscina de Virginia, ahora está demandando al salvavidas y a los oficiales que lo rescataron.

Mateusz Fijalkowski, fue nombrado subgerente de piscina en Fairfax, Virginia, hace dos años cuando apenas sabia un poco de inglés y no sabía nadar.

Fijalkowski viajó a Estados Unidos desde Polonia a un programa de verano, pero paso el mayor tiempo hospitalizado luego de casi ahogarse en la alberca. Ahora el joven de 23 años, está demandando a los oficiales de policía y al socorrista que lo saco del agua.

Normalmente los agentes son acusados de ser muy agresivos con personas con problemas mentales, pero esta vez están acusados por no hacer lo suficiente para detener a un hombre en medio de un episodio bipolar.

La policía alega que actuaron apropiadamente para rescatar al hombre, al socorristas y protegerse ellos mismos de una persona perturbada.

De acuerdo a la demanda, cuando el socorrista lo sacó del agua, Fijalkowski había dejado de respirar y no tenía pulso.

“La policía dejo que me ahogara ante sus ojos… estoy agradecido de que al final se dieron cuenta de que no me deberían dejar ahogar, pero no les agradezco por dejarme morir, clínicamente, ante sus ojos” declaró Fijalkowski.