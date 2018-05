Adolescente muere apuñalado por defender a hermanito de bullies

(NOTICIAS YA).-Un adolescente de 16 años fue apuñalado en su pecho presuntamente por defender a su hermano menor de bullies, en un parque de baloncesto en el Bronx, un barrio de Nueva York.

El sábado por la tarde, el pequeño Jamar Morgan, de 13 años, se encontraba en un parque a dos cuadras de su casa, en el Bronx, cuando unos jóvenes de 16 años comenzaron a molestarlo, primero de manera amistosa pero las cosas escalaron rápidamente.

“Llegaron y primero me hicieron un ‘calzón chino’, yo les hice otro y luego me empezaron a golpear“, cuenta el pequeño para New York Daily News.