Emocionante reacción de una perrita al ver a su dueña por un monitor

(NOTICIAS YA).- Una perrita se emocionó bastante al volver a ver y escuchar a su dueña mediante una video llamada luego de 9 meses de estar distanciadas. El momento en el que se comunican Oriany De Oliveira y su perrita fue captado en video y la emoción no se puede contener.

Oriany en sus redes sociales compartió el video del emotivo encuentro en donde su imagen y su voz salen de un monitor empotrado en la esquina de una recámara y la perrita ladra y se emociona al escucharla. Ambas viven en Venezuela. La perrita ahora está a cargo de la madre de Oriany que logró hacer que ambas se comunicaran al conectar la computadora a un televisor y captar el bello encuentro.

“Mi mamá me dice que ha pasado todo el día viendo el televisor a ver si me ve otra vez. No volveré a llamarla de esa forma porque siento que se emociona mucho y me parte en pedazos. Solo quería intentarlo una vez”, comentó la chica venezolana.