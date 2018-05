Migrantes centroamericanos tienen el derecho a pedir asilo

(NOTICIAS YA).- Tras un viaje largo y agotador, un centenar de migrantes centroamericanos llegaron a la frontera en una caravana, y están tocando las puertas de Estados Unidos.

El grupo de hombres, mujeres y niños que ahora están en Tijuana, México, frente al punto de San Ysidro, California, huyen de la violencia en sus países y tienen la esperanza de encontrar refugio en esta gran nación.

De los 1,200 migrantes que iniciaron la travesía por México a finales de marzo, solo unos 100 llegaron a la frontera de EE.UU. el pasado fin de semana.

El centenar de centroamericanos es lo que queda de más de mil personas que viajaron juntos a través de México, como una forma de protección contra los secuestradores, atracadores y violadores que acechan la ruta migratoria.

AMENAZAS Y HOROR

Muchos tienen horribles historias de amenazas en sus vidas o las vidas de sus hijos.

Un joven escapó después de que la propia policía lo atracó y le robó.

Una mujer embarazada con dos hijos ha luchado contra el hambre y el agotamiento a lo largo del largo viaje.

Tras huir a la violencia de su país, Kenia Elizabeth Ávila ahora solo teme que las autoridades de EE.UU. la separen de sus hijos.

“Que me encierren con mis hijos no me da miedo pero si me separan de ellos sí, porque yo vengo cuidándolos de que no les vaya a pasar nada en mi país”, declaró Ávila

María Martínez contó cómo tuvo que escapar de los ataques de las pandillas.

“Nos tuvieron que sacar a todos, ellos se quedaron con nuestra vivienda. Me dejaron sin nada”, expresó.

La caravana “Vía Crucis Migrante” tiene como objetivo crear conciencia sobre la difícil situación de los migrantes y es organizada cada año por la organización Pueblo Sin Fronteras desde 2010.

Los migrantes que llegaron en la caravana han asegurado que su intención no es colarse por la frontera ilegalmente, sino que lo que buscan es ser escuchados.

DERECHO BÁSICO

En Al Rescate, Luisa Collins, vicepresidenta de Noticias, señala que ellos tienen el derecho de contar sus historias ante los agentes de inmigración, ya que la legislación internacional obliga al país a considerar esas peticiones.

El asilo es un derecho básico de los seres humanos, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por lo tanto, el gobierno del presidente Donald Trump tiene el deber de escucharlos y asistirlos en su angustia.

Porque negar el asilo a la “caravana” de hombres, mujeres y niños que buscan refugio de la violencia a manos de criminales, es hacerse cómplice del terror.