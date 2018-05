Sentenciada a 20 años en prisión por dejar morir a sus hijos en un auto

(NOTICIAS YA).- Una madre de Texas fue sentenciada a 20 años en prisión por dejar morir a sus dos hijos en el auto tras encerrarlos mientras ella fumaba marihuana, veía televisión y tomaba una siesta; luego fingió que los trágicos hechos fueron un accidente.

Cynthia Marie Randolph, de 25 años, fue declarada culpable de dos cargos de lesiones a un niño por la muerte de su hija, Juliet Ramírez, de 2 años y su hijo, Cavanaugh Ramírez, de 16 meses.

El incidente ocurrió el 26 de mayo de 2017 cuando la policía fue llamada a la cuadra 200 de Rambling Loop, al oeste de Lake Weatherford, en el condado de Parker, poco después de las 4 de la tarde.

Fue la misma Randolph quien solicitó apoyo en la línea de emergencia diciendo que sus hijos habían quedado atrapados en el vehículo y que ella rompió la ventanilla para llegar hasta ellos, pero ya no respondían.

Los paramédicos declararon a los pequeños muertos en el lugar y la consternada madre aseguró que no habían pasado más de una hora encerrados.

Randolph le dijo a la policía que estaba doblando ropa y viendo televisión mientras sus hijos jugaban en el porche. Pero supuestamente cuando fue a buscarlos se dio cuenta de que habían desaparecido.

LEE: Arrestan a madre por dejar morir a sus hijos dentro de carro caliente

La madre aseguró que inició una búsqueda frenética.

Cuando los encontró los vio inconscientes dentro de su auto y entonces decidió romper la ventanilla. Y tras darse cuenta de que no respondían llamó a la policía.

Sin embargo, en las próximas declaraciones fue cayendo en contradicciones hasta terminar confesando lo que realmente pasó esa fatídica tarde.

Randolph confesó que estaba molesta con los dos pequeños porque estaban jugando en su Honda Crosstour 2010. Entonces los dejó encerrados para darles una lección, pensando en que su hija de dos años sería capaz de abrir la puerta y sacar a su hermanito cuando quisieran salir.

LEE: Madre abandona a sus hijos en la casa que fue obligada a desalojar

La mujer entró a la casa, fumó marihuana, vio “Keeping Up With the Kardashians” y tomó una siesta de entre dos y tres horas.

Al despertarse se acordó de sus hijos y fue cuando los vio inconscientes dentro del auto.

Los niños terminaron encerrados ese tiempo bajo temperaturas extremadamente calientes, ese día subió a 96 grados convirtiéndose en el más caluroso del año.

La temperatura dentro del auto pudo llegar hasta los 140 grados, de acuerdo con noheatstroke.org., información citada por Star-Telegram.

LEE: Arrestan a madre luego de encontrar a sus mellizos en una maleta

Randolph admitió que rompió la ventanilla para que pareciera un accidente. Un mes después de la muerte de sus hijos ella fue arrestada.