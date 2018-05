Estudiantes en pro de las armas se manifiestan para defenderlas

(NOTICIAS YA).- Algunos estudiantes en pro de las armas de fuego se ausentaron de sus salones de clase este miércoles para defender su derecho a tenerlas.

El movimiento tiene como nombre “Stand for the Second” y, de acuerdo con sus integrantes, tiene el objetivo de proteger la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos, la cual protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas.

“Creo que existen muchas leyes de control de armas, especialmente aquí en Nueva York”, dijo Lane Cooper. El estudiante de 16 años forma parte del distrito escolar Schoharie Central, uno de los que participó en la movilización con 22 jóvenes.

Los alumnos recitaron el juramento de lealtad, portaron carteles en pro de la segunda enmienda y hablaron de cómo esta pieza de legislación se trata de defenderse ante gobiernos tiránicos y otras amenazas.

El evento de hoy es una respuesta a movimientos similares realizados en marzo pasado, en los que miles de estudiantes de todo el país abandonaron sus clases para exigir un control y regulaciones más estrictas para las armas de fuego.

Sus protestas duraron 17 minutos, en representación del mismo número de víctimas fatales del tiroteo en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, el 14 de febrero.

La movilización de este miércoles fue organizada por Will Riley, un estudiante de preparatoria en Nuevo México, apoyado por la organización Tea Party Patriots. Cientos de escuelas de todo el país se comprometieron para participar.

“Creemos, igual que los fundadores (del país), que una ciudadanía bien armada es necesaria para la seguridad de un estado libre. Rechazamos la noción de que la libertad debería ser intercambiada por seguridad, pues sabemos que no obtendríamos ninguna de las dos”, indicaba el sitio oficial de la protesta.

Dennis Fiorentinos, un estudiante de San Ramón, California, organizó una manifestación en su escuela. Decenas de estudiantes, algunos ataviados con banderas estadounidenses, lo acompañaron. Él asegura que su familia no es dueña de armas de fuego, pero considera que tenerlas es un derecho de todos.

“Creo que debemos demostrarle que no todos los jóvenes de nuestra generación estamos representados por aquellos que han aparecido en los medios de comunicación en esta materia. Quería mostrar que hay niños y adolescentes que apoyan la segunda enmienda al decir que la prohibición de armas no es la respuesta”, consideró.

Por otra parte, Kyle Kashuv, estudiante de la preparatoria de Florida donde se registró el tiroteo, no se unió al movimiento, a pesar de que apoya las armas de fuego.

“No creo que sea lo correcto. Interrumpir miles de salones de clase en todo el país no es la respuesta. Hay un lugar y un tiempo para la desobediencia civil, simplemente no creo que sea ahora”, opinó.