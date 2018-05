Lo que comes podría afectar la llegada de tu menopausia

(NOTICIAS YA).-La menopausia está fuertemente ligada a la genética, pero tu dieta también podría interponerse y modificar el momento de la menopausia, confirma un nuevo estudio según la publicación de BBC.

Comer demasiados carbohidratos se asoció a una menopausia prematura o más temprana, pues comer mucha pasta y arroz podría adelantarla hasta 1 año y medio, advierten.

Primero hay que entender que, la menopausia es la época de la vida de una mujer en la cual deja de tener menstruaciones, señala el sitio especializado Medline Plus. Suele ocurrir naturalmente, con mayor frecuencia después de los 45 años. La menopausia se produce porque los ovarios de la mujer dejan de producir las hormonas estrógeno y progesterona, explica.

Dicho estudio de la Universidad de Leeds, encontró que una dieta de pesado azul, guisantes y frijoles podría retrasarla. Pero son muchos otros factores que influyen, aseguran.

Aunque no se sabe que tanto influye lo que comes con este cambio, no es motivo de preocupación para modificar la dieta a razón de los hallazgos.

Hallazgos de alimentos

Para el estudio, publicado en el Journal of Epidemiology & Community Health, se indagó sobre el contenido de la dieta típica de 914 mujeres del Reino Unido.

Los resultados arrojaron que una dieta que incluye guisantes, frijoles, lentejas y garbanzos, atrasa la menopausia hasta un año y medio. Por el contrario, comer mucho arroz, pasta y otros carbohidratos refinados; se relacionó con un adelanto del momento de la menopausia hasta de un año y medio.

Cabe mencionar que otros factores que influyen fueron tomados en cuenta:

• El peso de la mujer

• La genética

• El historial reproductivo

• El uso de la Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH)

A pesar de que el estudio no puede probar ninguna causa, los investigadores dieron explicaciones muy razonables sobre sus hallazgos.

Se sabe de antemano que los antioxidantes pueden preservar la menstruación por mucho tiempo. Las legumbres y los ácidos grasos Omega-3 son ricas. Por otro lado, no es un secreto que los carbohidratos aumentan el riesgo de resistencia a la insulina, lo que aumenta la cantidad de ciclos menstruales.

Pero, ¿qué de malo tiene que se adelante o atrase la menopausia?

De acuerdo a los especialistas, las mujeres que pasan por la menopausia tempranamente tienen un mayor riesgo de osteoporosis y enfermedad cardíaca.

Mientras que las mujeres que lo atraviesan tarde tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, útero y ovario, advirtió la profesora de epidemiología nutricional y coautora del estudio, Janet Cade.