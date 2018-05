VIDEO: Pescado “zombi” brinca del plato antes de ser comido

(NOTICIAS YA).-Un pescado que había sido cocinado al vapor y preparado con varias guarniciones, servido en su plato, listo para ser comido, sorprendió a los comensales de un restaurante en China al “saltar” del plato luego que “volviera a la vida”.

El viral caso se ha dado a conocer en todo el mundo como el misterio del “pescado zombi”.

Los hechos, aunque no quedan muy claros, parecen haberse desarrollado de una forma peculiar y rara, pero no tanto para no contar con antecedentes similares e historias parecidas alrededor del mundo.

LEE: Mapaches “zombies” aterrorizan a pequeño pueblo de Estados Unidos

Aunque en este caso, todo parece haber ocurrido en China, en un restaurante donde, tranquilamente, un puñado de comensales se preparaban para disfrutar de una deliciosa cena con frescos mariscos, tan frescos que “seguían vivos”.

Porque a diferencia de muchos restaurantes de comida china que conoces, en China hay muchos donde los ingredientes son pescados el mismo día.

Los comensales habían pedido una diversa variedad de platillos, entre los que incluían pescados cocinados al vapor con cebollas, jengibre y otros ingredientes más para condimentar el platillo.

No obstante, los clientes comenzaron a notar que el pescado parecía estarse moviendo un poco, por lo cual se levantaron asustados de la mesa y alguien más comenzó a grabar el video, ahora viral, con su celular.

De repente, el movimiento del pescado comenzó a vovlerse más intenso.

Eventualmente, el pescado comenzó a moverse tanto que dio la impresión de saltar para salir del plato, dejando las rajas de jengibre y la salsa de soya sin acompañamiento, y a todos los presentes boquiabiertos.

LEE: ‘Zombi’ estrangula y mata a mujer de 92 años

El video fue publicado el 2 de mayo en YouKu, que es el equivalente en China a YouTube, donde ha adquirido mucha popularidad hasta dar el salto, igual que el pescado, a otras redes en occidente.

Y aunque a muchas personas les asuste, lo que ocurre en el video no es un fenómeno paranormal o la muestra de que los muertos vivientes están por apoderarse de la tierra, sino una reacción propia de la frescura del marisco.

LEE: Solo un país en el mundo sobreviviría a un “apocalipsis zombi”

De acuerdo al sitio IFL Science, este tipo de “convulsiones” que presentan los mariscos muy frescos, ocurre porque aunque el corazón y el cerebro del animal ya están apagados, siguen habiendo células y terminaciones nerviosas funcionando en el animal.

Es decir, lo que vemos no es un movimiento hecho por el animal, sino espasmos o reflejos provocados por la reacción de otros ingredientes (como la salsa de soya, cebolla o limón que hayan usado para sazonar.

Así que no, ese pescado no es el paciente cero de un apocalipsis zombi.