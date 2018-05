VIDEO: Profesor argentino expone a ladrón que lo drogó para robarle

(NOTICIAS YA).- Un profesor argentino que reside en México se ha dirigido a las redes sociales para exponer a la persona que presuntamente lo drogó y luego le robó sus pertenencias a bordo de un autobús.

El 28 de abril pasado, Pablo Buniak viajaba de Morelia, Michoacán, a San Miguel Allende, Guanajuato, a bordo de un vehículo de la empresa Primera Plus, de acuerdo con SinEmbargo.

El docente iba sentado cerca de un hombre de aproximadamente 60 años, quien, tras ganarse su confianza, le regaló una lata cerrada de jugo.

Buniak la bebió y poco después comenzó a sentirse soñoliento. Su compañero de fila aprovechó el efecto para tomar su mochila y chamarra, aunque la sustancia no durmió del todo al argentino, quien decidió confrontar y grabar al ladrón. También compartió la grabación en Facebook.

“Vean por favor vean a este delicuente. Aún no entiendo como fui capaz de dialogar estando yo totalmente narcotizado (sic) #primeraplus #primeraplusnegligente #roboenrpimeraplus #primeraplusnocuidaasupublico”, comentó Buniak junto a las imágenes.

“Por gente como usted, el país está como está, ¿sabe?”, dijo la víctima al sujeto, quien al principio parece admitir su culpabilidad. El maestro cuestiona que lo haya engañado ganándose su amistad y luego se aprovechara de él.

Cuestionado por Buniak, el hombre acepta que ese es su modo de vida.

“Pues es deplorable, asqueroso, lo que usted está haciendo. Espero que sienta vergüenza de lo que hace y pueda hacer algo que sirva más a la sociedad y a México, un país que está fregado, y que actitudes como la de usted friegan más al país. Tápese la cara, eso no cambia nada. Su actitud (es la que debe de cambiar), sentir que su vida está desperdiciada en hacer daño a los demás”, condena la víctima a su agresor, quien para este punto ha comenzado a cubrirse el rostro.

Posteriormente, el ladrón cambia de postura y asegura que no tiene razón para ocultar su cara, al parecer olvidando que segundos antes había aceptado el delito. También se molesta por estar siendo filmado.

SinEmbargo informa que el presunto ladrón se bajó poco después del autobús, en Celaya, Guanajuato.

A través de Facebook, Pablo Buniak denunció que la empresa Primera Plus no ha respondido a su denuncia pública, además de acusarla de no verificar la identidad de sus pasajeros antes de abordar.

Asimismo, refirió que tuvo que ser internado en un hospital por una noche para recibir un lavado de estómago debido a la sustancia que ingirió, la cual le causó un estado de confusión y debilidad que no le permitió estar de pie por tres días.