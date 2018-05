VIDEO: Sobreviviente de ataque al Pulse “cura” su homosexualidad

(NOTICIAS YA).- Uno de los sobrevivientes del tiroteo en la discoteca Pulse, un recinto de la comunidad LGBT en Orlando, Florida, dice haberse “curado” de la homosexualidad gracias a la religión.

El 12 de junio de 2016, Omar Mateen irrumpió en el club nocturno y disparó, matando a 49 personas e hiriendo a 53 más en uno de los peores crímenes de odio en tiempos recientes.

De acuerdo con el sitio especializado Attitude, una gran parte de los sobrevivientes se han aliado a aquellos que lograron salir vivos del tiroteo en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas, también en Florida, para impulsar el control de armas.

Sin embargo, Luis Ruiz, quien resultó lesionado en el ataque al Pulse, ha dedicado su tiempo tras la tragedia a un programa religioso de “conversión” para “curar” la homosexualidad. Ahora promueve un evento llamado “Freedom March” (marcha por la libertad), de tintes cristianos fundamentalistas.

“Viendo fotos viejas de la noche del Pulse, recuerdo mis batallas con la perversión, beber en exceso para ahogar todo, y tener sexo promiscuo, lo cual me llevó a tener VIH. Mis problemas eran reales”, escribió Ruiz antes del evento que se registrará el próximo fin de semana.

“El enemigo me tenía agarrado y ahora Dios me ha sacado de ese momento y me ha entregado a Jesucristo. He crecido y conocido su amor en un nivel más profundo”, continuó el joven de origen hispano.

“Dos de los 49 eran mis amigos cercanos y ya no están con nosotros. Perdieron su vida esa noche. Yo debí haber sido el número 50”, dijo, refiriéndose al número de víctimas del fatídico ataque.

“Pero ahora tengo la oportunidad de vivir en una relación y no en una religión. No solo es amar a Cristo sino estar enamorado de Cristo y compartir su amor. Sé quién soy y no soy definido por quien el enemigo dice que solía ser, sino por quien Cristo dice que soy”, concluyó el presunto nuevo heterosexual.

En otro mensaje publicado en sus cuentas de redes sociales, Ruiz volvió a promover el evento del 5 de mayo y asegura que marchará porque es “libre”.

“Libre del rechazo, depresión, muerte, suicidio, robo de mi identidad como cristiano, mentiras, engaños, pornografía, lujuria, perversión sexual, drogas y muchas cosas más. Únanse a nosotros en Washington, D.C., para esta pelea por nuestra libertad, la cual ya fue ganada en la cruz”, continuó el activista en ciernes.

“No es (pasar) de gay a heterosexual sino de perdido a salvado”, concluyó su mensaje.