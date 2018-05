Cambia su ceja con técnica de “microblading” y termina hospitalizada

(NOTICIAS YA).- Lo último en diseño de cejas deja a una mujer en el hospital. En entrevista con WDIV/CNN Newsource, Jennifer de Detroit tenía una cita para arreglar sus cejas sin pensar que el cambio no era para bien.

La técnica a la que se sometió se llama “microblading” que básicamente es maquillaje semipermanente. En el portal de microblading Web, mencionan que se realiza “pelo a pelo, permitiendo modificar la forma y el color de la ceja. Está recomendado para personas que por alguna razón quieren aumentar la densidad de sus cejas de la manera más natural posible”.

LEE:DESCUBRE NEGOCIO EN FACEBOOK QUE PROMETE CEJAS PERFECTAS Y LAS DESTROZAN

Muchas personas lo confunde con la micropigmentación sin embargo, microblading es más natural y se adaptan al color de tus cejas.

Esta técnica no se recomienda en personas con diabetes, embarazadas, o personas que tomen medicamentos en especial los de alergia. Además deben tener muchos cuidados después de hacerlo. Principalmente no puede entrar en contacto con ningún líquido por siete días y no exponerse al sol por cuatro semanas.

En el caso de Jennifer, dice que después de realizarse el microblading, comenzó a ver el área de las cejas muy rojas. Después de unos días aparecieron algunos grumos. Para esto, el dolor comenzaba a invadirla junto con sudoración.

LEE: CONTRAJO SEVERA INFECCIÓN EN EL ROSTRO DESPUÉS DE TATUARSE LAS CEJAS

Dice que fue a urgencias y la diagnosticaron con celulitis en la cara por lo que le dieron antibiótico. Sin embargo, el dolor continuaba por lo que regresó y le pusieron tratamiento de esteroides. Después de tres días hospitalizada, le comentaron los doctores que de no tratarse a tiempo puede ser muy peligroso.

La dermatóloga, la doctora Stephen Grekin comentó en entrevista con WDIV, que la zona afectada esta justo enfrente de los senos paranasales que van directamente al cerebro.

Entre lo que piensan que pudo haber pasado con Jennifer, es que tal vez es alérgica a la tinta, ya que básicamente es un tatuaje, o tal vez agarró alguna infección por no lavarse su cara por dos días.

LEE: VIDEO: GUARDERÍA ACUSADA POR DEPILARLE LAS CEJAS A LOS PEQUEÑOS

Lo que sí se sabe, es que este tratamiento que cuesta de $700 a $800 le salió más caro por las cuentas del hospital. Lo bueno es que no pasó a mayores y pudieron curarla con tratamiento.

Aquí el antes y después de Jennifer:

Ejemplo: