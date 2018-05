VIDEO: Lleva a su hija al colegio con el cuerpo de su esposa en el auto

(NOTICIAS YA).-Un hombre ha sido detenido bajo cargos de feminicidio agravado, por el asesinato y descuartizamiento de su expareja, a quien mató por celos pues ella le había pedido el divorcio.

La pareja había tenido problemas desde hace tiempo atrás, principalmente a causa de él, Carlos Alberto Casas, de profesión taxista, carácter machista, misógino, celoso, posesivo y, ahora agregando a la lista, feminicida.

Ella, Yudy Angélica Beltrán Arango, era madre, esposa, trabajadora y tenía miedo, un miedo que a la policía de Bogotá, donde reportó varias veces las amenazas de su pareja, no le pareció importarlo suficiente.

La familia de Yudy lo sabía; ella había solicitado el divorcio a causa del hastío y el miedo.

Carlos era agresivo, violento y constantemente amenazaba a Yudy de muerte, sin importarle la hija de 6 años que ambos tenían y el otro hijo de Yudy, de 18; una familia que compartían todos un departamento en Molinos, en el sur de Bogotá, lugar donde fue vista con vida por última vez.

EL MACABRO DELITO

Carlos lo tenía todo planeado y no temía exhibirlo a través de mensajes de texto y voz que enviaba a su mujer. La iba a matar. Se iba a deshacer del cuerpo. Porque primero “se pudriría en la cárcel que dejarse insultar así”.

Ella no podía tener a otro hombre en su vida, él primero se pudriría en la cárcel.

Así que el pasado 18 de abril, antes de llevar a su hija al colegio, Carlos entró al departamento y con un cuchillo apuñaló a Yudy hasta matarla. Le cortó el cuello. Le arrebató el aliento y, después, descuartizó sus restos para meterlos a una bolsa negra, esas que se usan para la basura, lo que no sirve, lo dispensable.

Las cámaras de seguridad del complejo departamental captaron lo que pasó después: el cuerpo de Yudy, dentro de la bolsa negra, era arrastrado en el suelo hasta llegar al portaequipaje del automóvil que para Carlos era vehículo del crimen, del cinismo y de profesión. El taxi donde esa misma mañana, a la vez del cuerpo de Yudy, llevaba a su hija de 6 años a la escuela, reporta Caracol.

A Yudy, lo que quedaba de ella, la llevaría a una alcantarilla, donde ocultaría sus restos hasta deshacerse de ellos, un plan que se vio frustrado por la familia de ella, quienes sospecharon primero de él como posible responsable de su desaparición.

EL ARRESTO

En un comienzo, Carlos negó tener algo que ver con la desaparición de Yudy, incluso imprimió afiches con su rostro tratando de encontrarla. Pero la familia no se dejó engañar.

Ellos sabían del miedo que Yudy le tenía, y de las denuncias a la policía que había presentado.

A través del video del día de su asesinato, los policías pudieron rastrear la ubicación de los restos de Yudy y tener suficientes pruebas contra Carlos, quien después de verse acorralado por los hechos, destapó por completo su identidad feminicida y apologética del crimen.

“Sé que lo más posible y probable es que termine en una cárcel… Sí, no me importa. Soy consciente de eso. Pero si me voy a una cárcel no dejo a nadie vivo, eso sí lo tengo más que claro”.

Carlos admitió su crimen, admitió sus motivos misóginos y aceptó su destino, el cual no le pesa, pues lo prefiere a tener su “honor manchado” por la separación que Yudy le había solicitado.

Carlos permanece detenido esperando sentencia, una que por más alta no será suficiente para la familia de la víctima, “no me devolverá a mi hermana, no le devolverá la hija a mis padres ni la madre a sus hijos”, dijo de espaldas a la cámara, llorando, la hermana de Yudy.