Hollywood llevará a la pantalla el ascenso de Trump

(NOTICIAS YA).- El camino de Donald Trump, de exitoso empresario al presidente número 45 de Estados Unidos, llegará pronto a la pantalla.

De acuerdo con Variety, Gabriel Sherman, corresponsal de la revista Vanity Fair, será el encargado de crear el guión de “The Apprentice” (el aprendiz), proyecto que llevará el mismo nombre del reality show que catapultó a Trump a la fama internacional.

Dicho proyecto fue anunciado el miércoles, y retratará el ascenso al poder de un Donald Trump joven hasta su actual puesto, aunque desde la perspectiva de las personas que lo han influenciado, incluyendo el abogado Roy Cohn.

Sherman, quien también fungirá como productor ejecutivo de la cinta, es el autor de “The Loudest Voice in the Room” de 2014. Dicha biografía estuvo en la cima de la lista de los más vendidos que realiza el New York Times y detalla la vida de Roger Ailes, fundador de Fox News y figura cercana a Trump.

“Como periodista, he reportado acerca de Donald Trump por más de 15 años. Por mucho tiempo he estado fascinado por su historia de origen como un joven constructor ascendiendo en el sucio mundo de Nueva York en los 70 y 80. Este periodo formativo nos dice tanto sobre el hombre que hoy ocupa la Oficina Oval”, dijo.

“Gabe es un cuentahistorias extraordinario, así como un periodista impecable. La atemporalidad de su sujeto, combinado con su experiencia profesional e integridad, crea una alineación única entre talento y sujeto”, expresó Amy Baer, quien producirá el proyecto a través de su compañía, Gidden Media.

Además de su rol en Vanity Fair, Gabriel Sherman también es editor de asuntos nacionales en la revista New York, además de contribuir con NBC News y MSNBC.