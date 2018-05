Maduro satura con su foto la boleta electoral de Venezuela

(NOTICIAS YA).- Técnicamente hay 5 candidatos pero en la boleta aparecen 17 opciones, cada uno es el espacio para la fuerza política que contiende para la presidencia de Venezuela el próximo 20 de mayo en la que Nicolás Maduro, actual presidente busca reelegirse y aparece en 10 de los 17 espacios, prácticamente en el 60% del espacio oficial para votar.

Para los venezolanos será difícil ignorar a Nicolás Maduro que fue postulado por partidos de diferentes ideologías como el Partido Socialista Unido de Venezuela que Maduro dirige, el Partido Somos Venezuela, Patria Para Todos, el Partido Comunista de Vanazuela y Podemos.

Otros que contienden son el independiente Luis Alejandro Ratti y Henri Falcón respaldado por 3 partidos como la Avanzada Progresista.

El expastor Javier Bertucci y Reinaldo Quijada del Partido Unidad Política Popular 89 se encuentran en el tercer renglón de opciones para los venezolanos.

“La situación no va a resolverse hasta que nos liberemos de Maduro, no habrá elecciones líctas ni libres hasta que no salgamos de la dictadura”, expresó Antonio Ledesma, líder de la disidencia venezolana.