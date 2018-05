VIDEO: Joven enfrenta a taxista acosador en medio de una calle

(NOTICIAS YA).- Una joven enfrentó con coraje a un taxista que la acosó sexualmente en una calle de Argentina tapándole el paso y exigiéndole que pidiera perdón por lo que le dijo; aunque él no admite nada termina disculpándose.

Los hechos se registraron este martes en una calle de la ciudad de San Miguel de Tucumán, al noroeste de Argentina, cuando la joven viajaba en bicicleta.

En algún momento se topó en su camino al taxista, quien supuestamente la acosó sexualmente, aunque no queda claro que fue lo que le dijo.

La joven, aun sobre la bicicleta, se pone enfrente del taxi para impedirle el paso al conductor.

En un video difundido en redes sociales se le escucha gritarle al hombre y advertirle que no se moverá hasta repita la grosería que le dijo y se disculpe con ella.

Sin embargo, terminan enfrascándose en una discusión porque el taxista se niega a admitir lo que le dijo a la joven.

Mientras la joven exigía una disculpa, el conductor aseguraba insistentemente que no le había dicho nada irrespetuoso y le pedía que se apartara de su camino.

La afectada incluso llega a advertirle que se no disculparse denunciara el acoso ante las autoridades.

Finalmente, tras unos minutos, el taxista cede y termina por decir “te pido mil disculpas”. Entonces, la joven da por terminado el enfrentamiento y continua la marcha, dejándole el paso libre al hombre.

Una de las testigos de la confrontación le agradece a la joven el defenderse, considerando que es una voz que representa a todas las mujeres que han sufrido algún tipo de acoso sexual callejero.

El hostigamiento y abuso sexual está bastante normalizado en la sociedad, al punto en que es difícil denunciar porque la misma autoridad no toma en serio estos casos.

“Está normalizado por hombres y mujeres”, ha destacado Yeliz Osman, coordinadora del programa Ciudades Seguras de ONU Mujeres para México, para CNN en Español.

Advierte que las mujeres no lo denuncian y los transeúntes no intervienen, contrario al video, y la policía no se lo toma en serio.

Osman destaca que los niveles de acoso son tan altos que las mujeres que han sido víctimas son de entre ocho y nueve de cada 10, dependiendo de la ciudad.

En Estados Unidos el acoso sexual no es tan alto, pero está presente.

Una investigación realizada por la organización sin fines de lucro Stop Street Harassment, detalla que el 65 por ciento de las mujeres estadounidenses ha sufrido algún tipo de acoso callejero, el 23 por ciento ha sido acosada sexualmente y el 37 por ciento no se siente segura caminando a casa por la noche.