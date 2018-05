VIDEO: Retiran tumor ovárico de 132 libras a mujer de Connecticut

(NOTICIAS YA).-Un tumor de ovario de 132 libras se eliminó de una mujer de Connecticut de 38 años este año, de acuerdo con dos médicos involucrados en el caso.

El paciente, que deseaba permanecer en el anonimato, informó que el tumor comenzó a crecer a un ritmo de alrededor de 10 libras por semana en noviembre.

Un equipo médico, incluidos 12 cirujanos, lo extirparon en un procedimiento de cinco horas el 14 de febrero en el Danbury Hospital de Connecticut, según el Dr. Vaagn Andikyan, un oncólogo ginecólogo de Western Connecticut Health Network y un cirujano principal del caso.

“Durante la cirugía, eliminamos este tumor gigantesco que se originó a partir de su ovario izquierdo. Le quitamos el ovario izquierdo, su trompa izquierda (de falopio), y retiramos el tejido peritoneal afectado que se estaba adhiriendo al ovario”, dijo Andikyan.

El tumor se originó en las células epiteliales que recubren el ovario y era “mucinoso”, lo que significa que estaba lleno de una sustancia similar a la gelatina producida por las células tumorales, según Andikyan.

“Los tumores mucinosos ováricos tienden a ser grandes”, dijo. “Pero los tumores tan grandes son extremadamente raros en la literatura. Puede estar entre los 10 o 20 tumores de este tamaño eliminados en todo el mundo”.

Aunque el tumor era técnicamente benigno o no canceroso, y no se había diseminado fuera del ovario, comprimía los vasos sanguíneos cercanos y, por lo tanto, era una amenaza para la vida del paciente, según el Dr. Linus Chuang, presidente de obstetricia y ginecología de Western Connecticut Health. Network, que también estuvo involucrado en el caso.

“Hubo muchos problemas relacionados con este gran tumor en el abdomen. No puede comer, no puede caminar, y existen problemas relacionados con posibles complicaciones con esta gran masa que comprime el sistema venoso”, dijo Chuang. “Ella tenía un riesgo muy alto de desarrollar coágulos de sangre debido a la compresión del flujo sanguíneo”.

MIRA EL VIDEO: Retiran gigantesco tumor de 33 lb del vientre de adolescente

Los tumores ováricos mucinosos representan aproximadamente el 15% de todos los tumores ováricos y son conocidos por ser uno de los tipos más grandes de tumores conocidos. Aproximadamente el 80% son benignos, según un estudio de 2013.

Uno de los tumores más grandes jamás extraídos de un ser humano fue un tumor ovárico de 303 libras extraído en el Hospital Stanford en 1991, según un informe de 1994.

En el nuevo caso reportado, los médicos eliminaron el tumor de 132 libras así como 6 libras de tejido de la pared abdominal y exceso de piel que había sido estirada por el tumor.

Los médicos también tuvieron que reconstruir el abdomen del paciente, que se había desfigurado debido a la masa, según Chuang.

“El abdomen estaba tan desplazado que había muchos problemas con la pared abdominal”, dijo. “Así que el Dr. Andikyan tuvo que consultar a un cirujano plástico para realizar una cirugía reconstructiva después”.

Cuando la paciente se encontró por primera vez con los médicos en el Hospital Danbury, estaba gravemente desnutrida y no podía caminar debido a la hinchazón de la pierna y al peso del tumor. Ella necesitaba usar una silla de ruedas para moverse, según Andikyan.

LEE: El síntoma de cáncer de ovario del que nadie sospecha

“Cuando entré por primera vez en la sala de examen, encontré a este paciente desnutrido de 38 años con un peso de 350 libras y un tumor extenso que tenía unos 100 centímetros [39 pulgadas] de ancho. Vi miedo en los ojos de la paciente. tan desesperado, porque ella había visto a muchos otros médicos, y no pudieron ayudarla “, dijo Andikyan.

“Tenía las piernas tan hinchadas que no podía caminar. He visto hinchazón en las piernas, pero nunca he visto hinchazón en las piernas de esta magnitud”, agregó.

Durante el procedimiento, un anestesiólogo y un cardiólogo también trabajaron para mantener la presión sanguínea del paciente, particularmente cuando el tumor se levantó de los principales vasos sanguíneos del paciente.

“Tan pronto como comenzamos a extirpar el tumor, la presión sanguínea del paciente comenzó a disminuir. Así que la cardiología y el equipo de anestesia pudieron ajustar el tratamiento intraoperatorio para ayudar a su corazón y pulmones a continuar la cirugía”, dijo Andikyan.

Los médicos pudieron salvar el útero y el ovario derecho del paciente, lo que significa que aún puede tener hijos si así lo desea, según Andikyan.

“Lo bueno de esta historia es que pudimos salvar sus órganos reproductivos”, dijo. “A partir de ahora, ella no está interesada en tener más hijos, pero quería tener la oportunidad, y fuimos muy cuidadosos para evitar dañar los órganos reproductores subyacentes”.

Ahora, casi tres meses después de la cirugía, el paciente se está recuperando bien y ha vuelto a trabajar como profesor.

LEE: Niño con enorme tumor facial muere después de la cirugía

“Queríamos que la gente lo supiera, pero queríamos esperar hasta que al paciente realmente le iba bien en el período postoperatorio. Han pasado tres meses y realmente está muy bien”, dijo Chuang.

“Afortunadamente, no requirió ningún tratamiento adicional. Ha vuelto a una vida normal, ha vuelto al trabajo, y cuando la vi en mi oficina, vi sonrisas, vi esperanza y vi a una mujer feliz que está de vuelta en su vida normal y su familia “, agregó Andikyan.

“Afortunadamente, no requirió ningún tratamiento adicional. Ha vuelto a una vida normal, ha vuelto al trabajo, y cuando la vi en mi oficina, vi sonrisas, vi esperanza y vi a una mujer feliz que está de vuelta en su vida normal y su familia “, agregó Andikyan.

Los doctores también desean alentar a las mujeres a ver a sus médicos si tienen algún síntoma de masa ovárica. Esos pueden incluir dolor abdominal o pélvico, hinchazón, sentir la necesidad de orinar con frecuencia y cambios menstruales no relacionados con la menopausia, de acuerdo con la Coalición Nacional de Cáncer de Ovario.

“Si hay alguna queja sobre la plenitud del estómago o malestar o indigestión, es muy importante llamar la atención de su médico o proveedor de atención médica”, dijo Chuang.

Aunque los tumores de ovario y el cáncer no son el cáncer más común en las mujeres, Chuang tenía esta advertencia: “Es un cáncer muy mortal si no se diagnostica en la etapa inicial”.

**Con información de CNN en Español.