Falsifica la firma de su ex para usar los embriones que congelaron

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Alemania falsificó la firma de su expareja para utilizar los embriones que habían congelado para tener un hijo.

De acuerdo con el Daily Mail, Karl e Inge decidieron crear los embriones porque en el momento que se casaron no se sentían preparados para ser padres.

La pareja luego se divorció.

LEE” “Nuestra futura familia se ha ido”, padres lloran sus embriones perdidos

El portal británico agrega que la mujer llegó un día a la clínica de fertilidad y falsificó en varias ocasiones la firma de su ex hasta que tuvo acceso a los embriones.

Nueve meses más tarde la mujer dio a luz a un varón.

No obstante, Karl se enteró que tenía un hijo cuando le llegó una demanda por manutención.

LEE: Falla de congelador pudo dañar miles de óvulos y embriones congelados

El hombre no quería pagar como había dictaminado la justicia, ya que reclamaba que no había dado su consentimiento y que era un hijo no deseado. Acto seguido, presentó una demanda para que fuera la clínica la que cancelara la manutención.

LEE: Con gran cartel busca a hombre irresponsable que la dejó embarazada

Según Karl, la clínica fue negligente al “entregarle” los embriones a su ex sin su autorización. Sin embargo el tribunal determinó que el hombre debe hacerse cargo de la manutención porque “no fue lo suficientemente claro con la clínica cuando llamó para revocar su permiso para usar los embriones”.

VIDEO RELACIONADO: