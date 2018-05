Recibiran diploma de preparatoria a pesar de reprobar examen estatal

(NOTICIAS YA).- Tras esperar 17 años Mayela Torres finalmente recibirá su diploma de preparatoria, el cual no pudo obtener debido a que no aprobó el examen de habilidades académicas de Texas conocido como “TAAS”.

“En el trabajo me decían que si no tenía un diploma no podía solicitar otros beneficios u otras cosas de trabajo, no podía avanzar.’ Señaló Torres.

Este logro es posible gracias a la aprobación de la ley texana SB-463, la cual brinda una segunda oportunidad a los afectados.

“Hasta la fecha lo que sabemos es que en la ciudad de El Paso ente los años 2003 a 2013 más de 19 personas salieron sin recibir su diploma pero ese número es dramáticamente conservativo.” Comentó Georgina Pérez, miembro mesa directiva estatal de educación.

La medida permitirá que los interesados acudan ante un comité que evaluara sus calificaciones y determinara la elegibilidad para el diploma, así lo señaló el Senador texano José Rodríguez.

“Al poder obtener el diploma abre muchas puertas no solo de trabajo y salarios sino que también oportunidades de ir a la universidad y recibir su diploma y de convencer a la personas que quieren establecer sus empresas en el paso de que tenemos la mano de obra educada.”

Tan solo en el ámbito militar se estima que al recibir su diploma de preparatoria los soldados también reciban un incremento de salario de 300 dólares por mes.

Dalinda Garcia informa.