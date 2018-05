VIDEO: Amenaza a periodista con violarla y termina “quemado” en redes

(NOTICIAS YA).-Una periodista y comentarista deportiva, miembro del equipo de Fox Sports, denunció a través de su cuenta de Twitter el acoso y la amenaza de la cual fue víctima por parte de otro usuario, a quien puso en evidencia y recibió el linchamiento digital de sus seguidores.

Marion Reimers, periodista y comentarista de deportes con una larga experiencia y con más de 10 años trabajando para Fox Sports de latinoamérica, es también una ávida promotora de la equidad de género en todos lados, pero particularmente en el mundo del deporte.

Como tal, ha dado mucho de qué hablar con sus denuncias y postura ante la cultura machista del mundo deportivo, a quienes acusa de discriminar a la mujer y promover un ambiente de violencia.

Esto, a muchos hombres machistas, les molesta. Así que responden con agresiones desde la comodidad y la ilusión del anonimato de las redes sociales.

No obstante, para Marion, quien es también la creadora de una Organización No Gubernamental que lucha por la equidad de género, eso no impidió revelar la identidad de un internauta que a través de Twitter, le dijo que “la quería violar aunque esté fea y plana”.

“Si (sic) le estoy diciendo pe$%&a pero en realidad la quiero violar… Aunque esta (sic) fea… Y sea lesbiana… Y plana”, dijo @HumbertoRVA.

Los comentarios del internauta fueron borrados poco después, pero no sin que antes fueran capturados por Reimer, que los utilizó para, junto con un ligero “stalkeo” a sus redes sociales y tras reunir fotos de él, exponerlo como agresor y hacer una invitación a sus seguidores a que estén atentos a si lo ven.

Dice @humbertoRVA que me quiere violar. Aquí les dejo sus fotos por si se lo encuentran en la calle o trabajan con él, son su familia o sus amigos. pic.twitter.com/R6kd6YBhd1 — Lady Reimers (@LaReimers) May 3, 2018

Además de este tuit, la comentarista deportiva logró encontrar las cuentas de Instagram y LinkedIn, donde sus seguidores pudieron saber en dónde trabajaba el sujeto y que, además de ser un machista amenazando con violar, era casado y tenía un hijo.

Aprovecho también para pasarles la cuenta de Instagram de @humbertoRVA Estar casado y tener un hijo no te exime de amenazar a otras mujeres con violarlas. pic.twitter.com/3wQ1bKimMq — Lady Reimers (@LaReimers) May 3, 2018

Los usuarios comenzaron a denunciar la cuenta del hombre, misma que fue suspendida por unos días y luego volvió para ser pasada a cuenta privada. No obstante, una aparente cuenta alterna del hombre envió un comunicado donde se disculpaba por sus palabras y pedía respeto a la privacidad de él, su familia y sus amigos.

Para muchos, la conducta de la periodista fue demasiado pues expuso al sujeto al escarnio público. Otros la acusaron de querer llamar la atención pues el medio indicado para denunciar esta clase de acoso es por la vía legal.

Ella les respondió de manera algo agresiva que “averiguaran”, que la denuncia formal ya estaba interpuesta.