Arrestado en El Paso por tocar a niña de 11 años

(NOTICIAS YA).- La Policía de El Paso arresta a un hombre de 36 años acusado de tocar inapropiadamente a una niña de 11 años.

Autoridades de la zona de Pebble Hilss acudieron al reporte de un disturbio en los apartamentos del 10535 Montwood. Tras la investigación, se determinó que la pequeña de 11 años estaba en el cuarto de lavado cuando Josh Olivas, de 36 años, aparentemente se acercó a ella y le hizo comentarios groseros. Después realizó tocamientos inapropiados y besó la mano de la víctima.

Oficiales encontraron a Olivas en el cuarto de lavado y de inmediato lo arrestaron. Ahora enfrenta cargos por asalto categoría C. Además durante la detención se le encontraron metanfetaminas. La fianza por asalto fue fijada en $227 mientras que se le añadieron $3,000 por tener sustancias controladas.

Se le pide a cualquier persona que haya sufrido algún tipo de acoso por parte de Olivas se comunique al (915) 212-4652.

El acoso y abuso sexual cada vez es más común entre los habitantes de El Paso y se puede presentar en cualquier lugar. Así lo menciona Tomás Cano quien se dedica a impartir entrenamientos de recursos humanos para negocios y quien menciona es en el trabajo donde más se da esta situación.

“En los negocios no es si me ha pasado, es cuando me va a pasar y es algo que todos los dueños, gerentes, empresarios, las sucursales de cualquier negocio tienen que aprender para ver cómo saber manejar esos casos”, comentó Tomás Cano de HR Group.

Mencionan que es debido a la falta de comunicación y denuncia de estos casos que muchas veces el acoso termina convirtiéndose en abuso.

“Creamos en la persona, no nada más es algo que dicen por decir, es algo que obviamente fue una violación bastante grave con mucho trauma y tomo mucho tiempo para que pensaran hasta poder decir que fue lo que les paso”, comentó Sandra García del Centro en Contra del Abuso Sexual y Familiar.

Algo que es más común de lo que pensamos ya que según estadísticas del centro en contra del abuso sexual y familiar en la ciudad, tan solo 12 personas esta misma semana sufrirán un asalto sexual y terminaran en alguna clínica u hospital.

“Esos son 12 personas que fueron y pidieron ayuda, todavía me quedan las varias personas que nunca van a pedir ayuda y nunca van a ir al hospital”, comentó Sandra García del Centro en Contra del Abuso Sexual y Familiar.

Según la oficina del Departamento de Justicia, aproximadamente solo el 30% de los casos de agresión sexual se denuncian a las autoridades, por tal motivo alientan a la comunidad a educarse más sobre el tema.

“Tenemos que tener educación en la comunidad, tenemos que tenemos que tener recursos para esas personas”, comentó Sandra García del Centro en Contra del Abuso Sexual y Familiar.

“Es algo que pasa todos los días, no sabemos cuándo, con quien, no sabemos quién es la otra persona que vaya a pasar por un abuso por eso es muy importante que la comunidad llegue juntos”, comentó Vanessa Núñez del Centro en Contra del Abuso Sexual y Familiar.

Si pasas por una situación similar y necesitas ayuda puedes comunicarte con el Centro en Contra del Abuso Sexual y Familiar al (915) 593-7300.

LEE: URGEN A DENUNCIAR EL ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN EL PASO

LEE: MADRE DESCUBRE ABUSO SEXUAL A SU HIJA EN UN VIDEO DE CELULAR

LEE: ARRESTAN A PAREJA EN TERRIBLE CASO DE ABUSO SEXUAL DE UNA NIÑA EN TEXAS