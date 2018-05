Detienen a una persona con un cuchillo dentro de ‘Americas Highschool’

(NOTICIAS YA).- Después de este incidente la entrada y salida de personas a la preparatoria fue bloqueada por varias horas, dejando a estudiantes y a los mismos padres de familia en suspenso.

“Dos alumnos ingresaron al campus, uno de ellos traía un cuchillo y el otro solo estaba acompañándolo. Estaban en busca de un estudiante”, comentó Ashley Mendoza estudiante.

Esta estudiante de la preparatoria Américas relata lo que ocurrió dentro de la escuela poco después de las 9 de la mañana.

La policía del distrito escolar de Socorro detuvo a dos individuos que ingresaron al plantel sin autorización. Uno de ellos portaba un cuchillo. Según la estudiante, este iba con el propósito de agredir a un alumno.

“Yo creo todo está asociado con pandillas o algo así porque creo estaban en busca de un alumno que debía un dinero. Justo después nos dijeron que nadie podía salir del campus”, comentó Mendoza.

Minutos después de la detención autoridades escolares bloquearon la entrada y salida de personas en el plantel durante varias horas mientras se llevaba a cabo una investigación al respecto, esto mencionaron, como parte de un protocolo de seguridad de refugio.

“Yo llegue aquí y los policías no nos dejaban entrar y un policía nos dijo que era un lockout y que no podíamos entrar hasta que tuvieran todo bajo control”, comentó Verónica Vidal, quien su hijo asiste a la preparatoria Américas.

A pesar que hace pocos meses la preparatoria ya había enfrentado otro incidente de violencia al recibir una amenaza de tiroteo, madres de familia aseguran las autoridades han hecho lo posible por mantener seguro el plantel.

“Pues yo me siento segura creo que controlaron todo bien, a lo mejor unos papas se sentían inseguros pero yo la verdad me he sentido, hasta ahorita es mi primer año y me he sentido segura”, comentó Vidal.

Según el distrito escolar la persona que portaba el arma blanca se encuentra bajo arresto mientras que su acompañante está siendo interrogado por la policía.

Las autoridades mencionaron que la situación ya se encuentra bajo control sin embargo varias unidades de la policía del distrito escolar seguirán vigilando el área.

Información de Edgar Ramírez.