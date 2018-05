La corren de popular farmacia por el comportamiento de su hijo

(NOTICIAS YA).- En una sucursal de Walgreens, graban el momento en que un empleado corre a una mujer por el comportamiento del hijo.

El video que genera controversia en Facebook, se compartió el cuatro de mayo con el título, ¡Esto es perturbador! ¿Cómo es esto posible?

En las imágenes la madre se niega a la petición del empleado y menciona que necesita sus cosas. Mientras argumentan, el niño le pide al empleado que se calle utilizando malas palabras.

“Estas vetada de la tienda”, insiste el trabajador. La mujer aun no puede creer lo que pasa. Es por eso que resalta que no puede golpear a su hijo, “yo voy ir a la cárcel, no puedo hacer eso nunca voy a tener hijos”.

Al final, le quitan el producto que tenía en la mano y le sigue pidiendo que se vayan y no vuelvan. La mayoría de los comentarios van en contra de la mujer a quien le piden que debe educar a su hijo.

De acuerdo a la revista Padres e hijos, malcriar a los hijos es muy sencillo. Los casos de niños que dominan a sus padres no son aislados estos es cada vez son más comunes.

Si practicas estos puntos tu hijo será malcriado rápidamente:

Dale todo lo que pida. No se vaya a frustrar si no lo haces…Nunca le digas que no, él debe de intentar todo porque sabe que se lo merece sólo por existir. • Jamás cumplas tus amenazas. Dile que lo castigarás por su mal comportamiento, pero no lo hagas nunca. • Cambia las reglas y sus consecuencias. No seas dura; baja la guardia, sé dócil y no le pongas límites. • Nunca los desilusiones. Jamás lo desilusiones en ninguna situación; recuerda que todos tienen la culpa, excepto él. • Llénalo de regalos. Tu hijo necesita que lleves un regalo cada día para sentirse amado y ser feliz. • Obtén mejores resultados mediante sobornos. Si tu objetivo es que tenga mejor rendimiento en la escuela o sea participativo en las tareas del hogar, ofrécele a cambio el juguete más deseado. Así no sentirán que tienen responsabilidades. • No los enseñes a tener buenos modales. Que no te de las gracias a ti, ni a ninguna persona que haya hecho algo por o para él. • Déjalo hacer lo que quiera. Si es de los que te interrumpen cuando estás hablando con alguien más, no lo detengas y atiéndelo de inmediato. Si no te hace caso no lo presiones y déjalo ser.

Citando a la revista, esto es lo que no debes hacer ante un berrinche o rabieta de tu pequeño:

• No debes tomarlo personal. Su berrinche es resultado de no saber manejar la frustración, no es que quiera hacerte pasar un mal rato.

• No pierdas el control. Los gritos y la violencia hacen que la frustración aumente y todo empeore.

• No lo cargues. Al sentirse controlado físicamente aumenta la frustración también.

• No le repitas que se calme. Sólo deja que pase el berrinche.

• No lo avergüences. No hagas comentarios que lo expongan y lo hagan sentir peor.

• No te alejes. Es importante permanecer cerca de él para que se pueda calmar.

Ahora, esto es lo que si se recomienda:

• Explícale las razones de tu negativa. Si funciona.

• Dale tiempo hasta que pase el berrinche, pero sin ignorarlo.

• Hazle saber que lo entiendes. Pero en su educación debes hacerle entender por qué no siempre se puede lograr lo que se desea.

• Mantente tranquila y con serenidad.

• Dale otra opción que le pueda atraer.

• Cuando el berrinche vaya cediendo, intenta acercarte a él y abrázalo, eso le dejará saber que no estas molesta y lo entiendes.

Seguro has pasado por alguno de estos, por ello Marina Martín, psicóloga infantil, creó una técnica de relajación para niños de entre 3 y 6 años con la que pueden controlar lo que sienten y plasmarlo en papel.

