Protesta en contra de MISD debido a negligencia

Padres de familia se reunieron en las oficinas centrales del distrito escolar de Midland para protestar por lo que ellos consideran es negligencia por parte del distrito escolar en varios casos de acoso estudiantil.

Según la organizadora de esta protesta ya se han registrado alrededor de 47 incidentes en 19 escuelas, donde padres de familia mencionan que el distrito no toma medidas serias en cuanto a esta situación, Dani Shepard comento que fue la hija de su mejor amiga quien estuvo a punto de cometer suicidio debido al acoso estudiantil que sufría diariamente en su escuela.

“A la niña le pegaban y la torturaban la acorralaban en una esquina pegándole por otras dos niñas, ella les pregunto que tenía que hacer para que la dejaran en paz y le contestaron que ellas pararían con la condición de que se suicidara y después nos enteramos que si trato de suicidarse ya que las niñas le enseñaron como hacerlo con unas tijeras”. Dani Shepard, organizadora de la protesta.

De acuerdo a Shepard a recibido amenazas en contra de ella por lo que estos padres han acudido al departamento de educación federal así como al departamento de derechos civiles reportando lo que está sucediendo en el distrito escolar de Midland, el propósito de estos padres es que el departamento de educación comience una investigación en cuanto a estos incidentes.

“Yo tuve que hablar y decir que voy a ir a los medios porque mi hijo me llegaba con marcas de donde me lo arrastraban en el gym donde mi hijo me decía el coach estaba ahí y no hiso nada con basura en su pelo porque me lo aventaban en el basurero”. Esmy Juárez, madre de familia afectada.

Una madre de familia dijo que el distrito escolar tiene un sistema que hace casi imposible el poder reportar casos de bullying, ella menciona que durante una junta de padres y maestros le pidió al superintendente el presentarse para hablar sobre estos temas por lo que él se negó, estos padres de familia aseguran que si el distrito no escucha las voces de los estudiantes tendrán que escuchar las de los padres.

“Y miras a tus hijos con marcas miras que su actitud está cambiando al querer ir a la escuela como que te gritan ayúdame ayúdame porque ta’ pasando algo y yo no sé qué hacer y yo me reusó a ser la siguiente madre que agarre una noticia mala de que algo le paso a uno de mis hijos”.

El distrito escolar dijo por medio de un comunicado que por el momento no darán entrevistas en torno a las quejas de los padres ya que el superintendente se encuentra fuera de la oficina por problemas personales