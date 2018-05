Rambo regresará y ahora enfrentará al narco en México

(NOTICIAS YA).- Sylvester Stallone regresará a interpretar a John James Rambo en una quinta entrega en la que enfrentará a cárteles de droga mexicanos. Se presume que el guión narra la historia del soldado durante una misión en la frontera entre México y Estados Unidos.

De acuerdo a Screen Daily, Sylvester Stallone podría empezar el rodaje el próximo primero de septiembre.

Se presume que Rambo ahora vivirá en un rancho en Arizona, en una especie de retiro en donde trata de superar algunos trastornos psicológicos que le dejaron las misiones bélicas en las que ha participado. Una nieta de Rambo es secuestrada mientras se encontraba en una fiesta en México. Una amiga de la familia le avisa a Rambo sobre la emergencia y eso lo llevó a aceptar regresar a experiencias extremas y misiones violentas para recuperar a su nieta y luchar contra el crimen organizado en México.

Curiosamente, el proyecto está en desarrollo y aún carece de director. Se contempla que la producción se desarrolle en Londres, Bulgaria y las Islas Caimán. La producción evitará filmar en México, por seguridad y prudencia.

LEE: Stallone aprovecha rumor de su muerte para dar un fuerte mensaje

Rambo, la película original está basada en la novela First Blood de David Morrell sobre la historias de John James Rambo, un veterano de guerra de Vietnam. La saga original es de 4 entregas: First Blood de 1982, Rambo First Blood parte 2 en 1985, Rambo 3 en 1988 y John Rambo de 2008. Ha pasado una década y Stallone cree que es momento de contar lo que ha pasado con el personaje que logró una gran fama y aceptación entre la cultura popular de los 80 generando ganancias en mercancía, series de animación y 6 videojuegos para la consola Atari.

La primera entrega fue la mejor aceptada, las otras recibieron reproches por alejarse de la trama original de la obra literaria y enfocarse más en las escenas de acción y abuso de violencia. Hay estadísticas que señalan que la segunda entrega contó con 221 actos violentos y 108 víctimas mortales cifras superadas solo por la cuarta parte.