Ventajas y desventajas sobre el uso de andaderas para bebés

(NOTICIAS YA).-Las andaderas permiten a tu pequeño moverse con libertad pero realmente no lo enseñan a caminar por sí mismo, dicen los expertos.

Son ese escalón antes del gateo y le permiten al bebé moverse de forma asistida, pero ¿cuáles son los efectos que tiene este dispositivo?

Por un lado lo mantienen sujeto para que no se caiga, sin embargo una de las principales causas de accidentes de bebés, es pasear libremente en una andadera alcanzando todo a su paso.

De acuerdo a los expertos, lo ideal sería el equilibrio y no permitir que use la andadera por tanto tiempo.

Citando diario online El Mercurio , estos son 3 ventajas del uso de las andaderas:

1. Potencian su independencia. Cuando el bebé comienza con los primeros pasos, se podrá desplazar por cualquier parte y de forma segura, sin que tengas que estar tras ellos todo el tiempo.

2. Manos libres. Mamá y papá podrán liberarse un poco al dejar que el bebé pasee en la andadera. Esto es primordial beneficia a la pareja, para evitar la saturación de ambos y para permitirles la realización de tareas domésticas.

3. Entretiene y divierte. El andador es como un juguete más y tu pequeño sentirá que llegó la hora de la diversión. En ella experimentan sus primeras caminatas, disfrutan de la sensación de moverse y juguetean con la estación de juegos que suele ser de formas y colores llamativos.

Por otra parte, estas son 3 desventajas del uso prolongado de las andaderas:

1. No lo estimula a caminar por sí mismo. El bebé no debe esforzarse para dominar el movimiento de sus piernas. Este aparato mantiene su peso y la experiencia no es como caminar, pues los músculos se ejercitan pero con ayuda. Incluso existen teorías que sugieren que su uso genera distorsiones en las piernas.

2. Se prolonga la etapa de gateo. La transición entre el gateo y los primeros pasos, ocurre justo en la edad que el bebé suele usar la andadera. Aunque los movimientos del bebé sean torpes, aprender a caminar sin ayuda de un aparato es necesario, pues caminar no es solo una cuestión de movilidad, sino de desarrollo muscular.

3. Se retrasa su desarrollo. Los andadores pueden evitar caídas y más problemas que aparecen cuando el bebé está aprendiendo a caminar, pero esto es parte de su aprendizaje y al evitarse puede perjudicar el progreso.

Las caídas son parte importante del desarrollo de los pequeños, aunque sea difícil para los padres. Pues estos accidentes enseñan a los niños a moverse midiendo el espacio y la gravedad.

Los expertos aseguran que las andaderas u otros aparatos para bebés no son un problema real, sino la sobreprotección de algunos nuevos padres.

Concluyen que el uso prolongado de la andadera podría alterar el desarrollo de los más pequeños, pero hay que dejar que se diviertan en ella de vez en cuando.