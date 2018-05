Candidato mexicano presume su próximo libro pero se le olvida el título

(NOTICIAS YA).- El candidato a la presidencia de México: José Antonio Meade del Partido Revolucionario Institucional, causó una gran polémica al olvidar el título del libro que promocionó durante una larga entrevista en el programa periodístico Tercer Grado del principal canal de Televisa en México.

Leo Zuckerman, uno de los panelistas le preguntó a Meade sobre las publicaciones que otros candidatos tienen sobre la visión de país. Luego de hacer algunas conjeturas le cuestionó si él tendría alguna obra o proyecto escrito para revisarlo y la presión puso nervioso al candidato que no pudo responder durante el resto del programa.

“¿Por qué no tenemos un libro de José Antonio Meade?”, cuestionó Zuckerman a Meade. “Sale la semana que entra”, respondió el candidato. “Ah qué bueno que nos lo dice”, explicó José Antonio. “¿Cómo se va a llamar?”, preguntó el conductor Carlos Loret de Mola. El candidato se puso nervioso y lo único que pudo contestar fue “Ah, no me acuerdo cómo se llama”. “¿Pero sí lo escribió?”, insistieron los moderadores. “Sí, sí, sí. Sí lo escribí yo pero lo único que no me acuerdo es el título”, se justificó Meade.

En las redes sociales no perdonaron a José Antonio Meade y bajo el hashtag #TítulosParaElLibroDeMeade, los usuarios propusieron algunos títulos para la obra del candidato presidencial que va en tercer lugar en las preferencias electorales para la presidencia de México del próximo primero de julio.

Algunos títulos que propusieron en Twitter para el libro de José Antonio Meade:

“No me acuerdo de la estafa maestra”, “Del volvido al no me acuerdo”, “En un lugar de la Mancha”, “Del odio al amor”, “Peña es honesto y otros relatos de ficción” o “20 años de experiencia en maquillaje (y no necesariamente por mi vitiligio)”.

LEE: Meade le exige a AMLO que entregue los departamentos que ofreció

José Antonio Meade fue el segundo invitado del relanzamiento del programa de crítica política y periodística Tercer Grado, conducido por Leopoldo Gómez, vicepresidente de noticieros Televisa, Joaquín López Dóriga, el comentarista Leo Zuckerman y René Delgado, exdirector del periódico Reforma.

Hace 6 años, otro candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, tuvo problemas con preguntas sobre literatura. En la pasada campaña presidencial fue el entonces candidato Enrique Peña Nieto que no pudo responder a la pregunta “¿Cuáles son los tres libros que marcaron su vida?”, respondiendo que uno de ellos es la biblia, pero no toda, sólo algunos capítulos.