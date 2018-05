Caníbal conquistó a una mujer para matarla

(NOTICIAS YA).- Una prostituta del Este de Europa fue asesinada y parte de sus restos guardados por su verdugo que practicaba canibalismo y pretendía comerse sus entrañas en algún momento en el Lago Neusiedl, ubicado en la frontera entre Hungría y Austria, se conoció este martes.

Cronología de los hechos

Una cabeza en avanzado estado de descomposición fue localizada a 800 metros en el Lago Neusiedl, lo que inició una investigación de inmediato por las autoridades.

Cuatro días más tarde se reportó el hallazgo de un torso y en ese momento se confirmó que la víctima era una mujer.

Alfred U, quien es australiano y residente de Viena, fue detenido luego de que encontraran en el refrigerador de su cabaña las entrañas de una persona que correspondían a los restos de la mujer encontrada cerca del lago.

El detenido confesó a la policía australiana que él es canibal por lo que guardaba la carne para comérsela en algún momento.

De acuerdo a las declaraciones que se filtraron a los medios de comunicación austríacos y que dio a conocer ABC en español, el detenido afirmó: “no soy una mala persona, solo quería que las mujeres me amaran, pero no me trataron bien y solo quedaba comérmelas”

Relato

La policía y médicos forenses dentro de su reporte manifiestan que el detenido conoció a la prostituta en una estación de tren en Viena y la invitó a su casa para tener un encuentro íntimo, pero luego ella se negó a consumar el encuentro por lo que Alfred la estranguló y llevó el cuerpo a su cabaña donde lo cortó y lanzó algunas partes al lago, aunque guardó sus entrañas para desgustarlas en otro momento.

Antecedentes

Alfred ya había estado detenido por los delitos de agresiones e intento de homicidio, sus víctimas en ese entonces, es decir el año 1984, fueron un hombre y una mujer, a él lo lesionó y a ella la violó y le mutiló un pezón.

Desde 1984 al 2016 estuvo detenido, luego salió y fue puesto en un tratamiento de delincuentes mentales inestables y un tratamiento al mostrar características de canibalismo, pero fue dado de alta el año pasado al ser catalogado por las autoridades como un hombre aparentemente estable y reinsertado a la sociedad.

El hombre australiano ya ha pasado 32 de sus 63 años tras las rejas y actualmente está bajo custodia de investigación en la prisión de Eisenstadt en Austria.

Canibalismo

El canibalismo es básicamente comerse entre los miembros de la misma especie y es penalizado con años de cárcel que dependen de cada país o estado en el que te encuentres, algunos lugares incluso son llevados a pena de muerte.