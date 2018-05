Hispano se disculpa: no eran afroamericanos linchados, eran piñatas

(NOTICIAS YA).-Un inocente error provocado por la diferencia entre culturas, puso a un hispano con su prominente negocio de piñatas en la mira de todo el país y lo llevó a recibir amenazas y ataques por redes sociales.

Victor Chavarría tiene un negocio de piñatas sumamente detalladas y de alta calidad, el cual desarrolla desde su casa en Minéapolis, lleva un par de años ganándose la vida de esta manera y llevando a cabo el sueño americano.

Por lo regular, Víctor pone las piñatas, hechas de papel maché, a secar en su cochera, donde las cuelga a la luz del sol y el viento mientras sus vecinos pueden contemplar sus trabajos en proceso y maravillarse de las originales temáticas.

El problema llegó cuando le pidieron varias piñatas para una boda donde personas de varias etnicidades estarían presentes: entre damas, novio y novia, había personas afroamericanas, latinas y blancas y todos querían una piñata alusiva a ellos.

Víctor hizo las piñatas y, como era la costumbre, las colgó a secar en su cochera, sin en un momento sospechar remotamente cómo se verían para todos aquellos que no tuvieran conocimiento de su labor, su proceso y el contexto general de las mismas.

Es así como 3 piñatas de lo que parecían ser 3 personas afroamericanas con un mono blanco, terminaron colgadas “del cuello” en su cochera.

La imagen para muchos que carecían del contexto, parecía ser una burla a los linchamientos raciales de épocas de esclavitud.

En cuanto Víctor fue consciente de cómo se veían, retiró las piñatas. Pero era muy tarde, alguien ya había tomado una fotografía de la escena y la había subido a redes quejándose de la situación. Ese post fue posteriormente eliminado, pero como mucho en la era digital, no olvidado ni borrado del todo.

La imagen comenzó a replicarse en otros medios y aunque Víctor se acercó a sus vecinos y comunidad para explicar la situación, reporta MPR, la noticia provocó que amenazas e insultos hacia él, su familia y su negocio, llegaran desde tan lejos como Kentucky.

“Es un horrible malentendido, en cuanto entendí cómo puede interpretarse las quité y cambié mis procesos. Ya no secamos piñatas en la cochera”, dijo Víctor para Minneapolis Public Radio.

Ante la situación, Víctor se vio obligado a pedir mayor presencia policíaca en su vecindario, pues temía por la seguridad de los suyos.

Además de ello, se disculpó varias veces, tanto en radio como la página de Facebook de su negocio: Happy Kids Piñatas.

Víctor ha dejado claro que todo se trata de un malentendido provocado por las diferencias culturales, pero admite que actuó sin tomar en cuenta cómo se vería sin contexto y ofreció sinceras disculpas pues no quiere ofender a nadie de su comunidad, mucho menos con piñatas, una bella tradición hispana que invita a la celebración.

“Tienen razón”, dijo sobre los ofendidos por su error, “la percepción es la realidad para muchas personas y debo ser sensible hacia la comunidad, y me disculpo profundamente por esto. Ya cambié mis procesos y ya no secamos piñata en la cochera”.