Las hacen creer que están embarazadas para realizarles abortos falsos

(NOTICIAS YA).-Les dicen “los cárteles del aborto” y hay docenas de ellos en Bogotá, Colombia, donde abusan de la ignorancia y el miedo de niñas y mujeres para sus propios y egoístas fines.

En la calle 34 con Avenida Caracas, en la capital colombiana, podrás ver a diario a mujeres asustadas y mujeres aprovechándose de ellas, pues ahí operan decenas de grupos ilegales que cometen atrocidades a costa de la salud de ellas.

Blu Radio realizó la investigación que corrobora lo que muchos saben y algunos han visto en carne propia; las clínicas ilegales operadas por supuestos médicos, ginecólogos y enfermeros que se aprovechan del miedo y la ignorancia de niñas y mujeres para engañarlas, hacerlas creer que están embarazadas, y venderles algún método peligroso e ilícito para abortar.

De acuerdo a la investigación, hay mujeres que están en la calle todo el día repartiendo tarjetas e invitando a sus potenciales víctimas a que pasen a alguna de las numerosas clínicas de dudosa operación que hay en la calle.

Una vez ahí, una supuesta enfermera les hace un breve cuestionario y confirma si la mujer es candidata para su engaño: buscan a aquellas que tengan sospecha de estar embarazadas, aún con dudas de su posible estado.

Realizan entonces un ultrasonido, en el caso de la investigación, el resultado fue negativo: no hay embarazo. Las dejan ir.

Una vez afuera, la misma mujer “promotora” de estos “centros de salud” los vuelve a interceptar y le habla de “otras clínicas” con equipo más avanzado, donde le harían de esos modernos ultrasonidos en cuarta dimensión, esos a los que no se les escapa nada.

Una vez en la segunda clínica el proceso comienza de nuevo. En la camilla, con gel en su vientre, la presunta enfermera cuyas credenciales no se pueden confirmar, realiza la prueba y manipula por unos minutos la pantalla hasta que la muestra.

La pantalla está negra, no hay señales de un feto, aún así la “enfermera” dice: hay cuatro semanas de embarazo. Es entonces que le proponen dos opciones: píldoras para provocar el aborto o un procedimiento clínico de extracción con anestesia local de útero, “dura 5 minutitos”.

“Manejamos dos métodos. El primero es el medicamento Cytotec. No es 100% seguro. Puede que sí funcione o puede que no. Depende del organismo de la persona. A veces el organismo es muy fuerte y el medicamento no tiene el efecto que se necesita. Hay otro procedimiento que realizamos que sí es 100 % seguro. Es como una citología. Se pone el espéculo, anestesia local en el útero y se succiona el embarazo. La prueba sale negativa luego de cuatro semanas. Cuesta $ 300.000 y las pastas $150.000. Se demora cinco minutos y se realiza aquí mismo. Lo hace una ginecóloga. Si quieres podemos pasar ya”.

No obstante, una prueba de embarazo real muestra que la mujer no está embarazada, aún así, le ofrecen métodos abortivos.

En Colombia, no existe una validación oficial a ningún medicamento para realizarse un aborto, principalmente los dos más administrados por estas clínicas falsas: Cytotec y Misoprostol.

Cuando se hicieron denuncias al ministerio de salud, la respuesta obtenida fue que ellos no pueden actuar cuando se trata de un crimen; a lo más que llega su jurisdicción es a clausurar cínicas falsas que descubran durante revisiones (se hace una cada 4 años), o incautan pastillas y medicamentos ilegales o no aprobados.

Mientras tanto, decenas de niñas, jóvenes y mujeres se someten a procedimientos no solo bajo las condiciones no apropiadas ni sanitarias para realizarse un aborto, también son ilegales y, en muchos casos, ni siquiera necesarios pues no existía dichoso embarazo.