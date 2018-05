Miedo a políticas migratorias afectan hasta el almuerzo de niños

(NOTICIAS YA).- El miedo a las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump han generado que decenas de madres rechacen o retiren a sus hijos de los programas de beneficios en Virginia. El periodista Rafael Sánchez Cruz estuvo en una de las escuelas donde padres han tomado la drástica decisión.

Los afectados han sido los niños de las escuelas públicas de Arlington, Virginia, ya que los padres o tutores han optado por cancelar el subsidio en alimentos a los estudiantes, algunos de ellos incluso se han quedado con hambre en algunas ocasiones.

Los que están en la mira de la Casa Blanca, según la abogada de inmigración Kelley Escobar, son las personas que han realizado fraude en mentir que estan casados o han mostrado sus ingresos bajos.

Escobar afirma que el Departamento de Seguridad del Estado considera varios factores antes de otorgar beneficios migratorios ya que esto hace el proceso más extenso y estricto.

El temor en la población que intenta obtener un beneficio migratorio es evidente en las aplicaciones realizadas al USCIS pese a que este aún no ha sido aprobado en el senado, indica a noticiasya.com

Ocho mil 400 alumnos en el condado de Arlington reciben algún tipo de asistencia alimenticia según cifras del Departamento de Educación de Virginia, pero la preocupación de la mesa directiva es que la tasa de estudiantes de población inmigrante es alta.

Tannia Talento quien es parte del Sistema Escolar de Arlington dice que cuando llenan los papeles escolares en septiembre para ver si pueden calificar para los servicios del almuerzo, no tienen que preocuparse de esa parte porque eso sólo lo ve el departamento de salud dentro de la escuela para asegurar quién califica para los almuerzos y quién no, esos datos no son enviados al USCIS.

Recorte presupuestario

El presidente Donald Trump pedirá al Congreso una serie de recortes presupuestarios por 15 mil millones de dólares que incluye el popular plan de seguro médico para niños conocido como CHIP, con esta medida Trump pretende detener el enojo de los legisladores republicanos más conservadores que están disgustados ante el enorme déficit fiscal de este gobierno.

51 votos es el límite y muchos en el Capitolio dudan que se logren pues actualmente el Senado dividido estrechamente para firmar los recortes de gastos. Tienen 45 días para que el recorte sea aceptado o denegado.