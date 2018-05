Posible aumento de impuestos para residentes del condado Ector

(NOTICIAS YA).-

El distrito escolar del condado Ector planea poner a votación un aumento a impuestos de propiedad a los contribuyentes con el fin de aumentar el presupuesto de este distrito.

Sería un aumento de alrededor de 89 dólares por año a los residentes del condado Ector si este incremento de impuestos es aprobado, según miembros de la mesa directiva del distrito escolar es necesario aprobar este aumento para continuar con el mantenimiento de los planteles educativos.

“Por los últimos 3 años las personas pueden ver los diferentes recortes que hemos hecho, o simplemente en las cosas que no hemos gastado un ejemplo no hemos ofrecido aumentos a los empleados en los últimos dos años normalmente ofrecemos un aumento de 2% lo que nos costaría 4 millones al año y no lo hemos podido hacer”. Mike Adkins, vocero ECISD.

Cabe mencionar que el día de mañana un comité se reunirá para comenzar la planeación de una propuesta de bono, con la finalidad ayudar a la economía del distrito escolar.

“La última vez que no paso el bono que hicieron que iban a hacer más escuelas no me hicieron daño a mí y no le hicieron daño al superintendente porque él siempre va agarrar sus billetes le hicieron daño a los hijos a nuestros hijos y a los maestros fueron a los que dañaron al no pasar este bono necesitan que juntarse y empujar al distrito y a la comunidad que necesitamos más escuelas”. Steve tercero, ciudadano preocupado.

Aún no se cuenta con una propuesta de bono, por los próximos 6 meses un comité se reunirá para comenzar a buscar la mejor solución que beneficie tanto al distrito como a la comunidad, se tiene planeado realizar una elección en el próximo mes de mayo.

“Ustedes le pueden poner un precio a la educación de sus hijos no no se puede eso no tiene precio los padres están preparando a los hijos para que salgan al mundo a que sean unos adultos ese es nuestro trabajo y aunque no tengas hijos todos somos miembros de esta comunidad”. Karen Howard-Winters, miembro de comité de bono.

Si se decide incluir este aumento de impuestos en la boleta elector los votantes tendrán el derecho de aprobar o rechazar esta propuesta en las elecciones de septiembre reportando para noticias ya Tony Castaneda Univisión.