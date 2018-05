Veganismo: ¿Moda o estilo de vida?

(NOTICIAS YA).- Gracias a las redes sociales y algunos documentales sobre la producción de alimentos, el veganismo ha ganado miles de seguidores en los últimos años.

El Vegeterian Resource Group, estima que en los Estados Unidos, alrededor de siete millones de personas practican el veganismo. Milton Baca se dio a la tarea de descubrir si esto, es una moda o un estilo de vida.

¿Había escuchado antes esta palabra?

Aquí la respuesta de algunos residentes de El Paso: “No, no fíjese…”, “Ni idea la verdad…”, “No lo sé, no conozco la palabra…”, “Vegano es el que come puras hierbas, literalmente…”

El veganismo, es el rechazo a la utilización y consumo de todos los productos y servicios de origen animal. En pocas palabras, no se come carne roja o blanca, mariscos, leche, huevos o bien, se deja de vestir prendas hechas de cuero.

A quien practica el veganismo se le llama vegano o vegana. Este término, fue acuñado en 1944 por el inglés Donald Watson, debido a la crueldad y explotación animal, comparada por él con la esclavitud humana. “Ser vegano significa causar el menor daño posible a los animales de una manera práctica.”

Greg decidió ser vegano desde hace veinte años.Considera que el veganismo es más que solo dejar de comer o utilizar productos de origen animal.

“Muchas personas definen su línea. Algunos solo siguen una dieta vegana. Hay otros que toman pasos más allá y no visten prendas con cuero, además de otros productos de origen animal. Hay personas que incluso van más allá y no compran productos domésticos o cosméticos que fueron probados en animales”, comentó Greg Lawson quienes vegano desde hace 20 años.

Siete décadas después de escuchar por primera vez la palabra veganismo, hoy, gracias al Internet, la práctica se ha hecho común desde muy temprana edad.

“Estoy orgulloso de ser vegano por qué sé que gracias a mí, los animales van a vivir más y serán felices con sus familias”, Micah.

Micah tiene apenas diez años y decidió ser vegano desde los ocho. Su principal motivo es no hacer sufrir a los animales, razón que comparten sus dos hermanas menores.

“No tengo que hacer que maten a los animales y ver sus dentro, la verdad me dan asco”, agregó Nebay quien tiene ocho años y es vegana.

Su familia comenzó a comer de una manera más saludable, sustituyendo los artículos de origen animal por otros productos. Al principio fue solo por razones de salud, dos años después, lo hacen por defender a los seres vivos.

“Estoy muy orgullosa de que mis hijos decidieron ser veganos por sí mismos y que están haciendo algo por ellos, por su futuro y por la vida de los animales”, Jessy Sánchez.

Investigaciones revelan que el 93 por ciento de quienes son veganos, lo hacen por evitar el sufrimiento de los animales. Diferencia que hace al veganismo más un estilo de vida que una moda, según sus practicantes.

“Para algunos sería una moda porque muchos jóvenes se han vuelto veganos debido a las redes sociales y el Internet. Hay algunas diferencias y estilos de veganismo. Aquellos que se vuelven veganos por razones de salud, son los primeros en rendirse y regresar a un restaurante de comida rápida. Pero las personas que se vuelven veganas por la forma en la que son tratados los animales o por el impacto ambiental, son quienes permanecen así”, Greg Lawson.

Mientras que Jessy Sanches opina, “para mí es un estilo de vida porque honestamente puedo decir que cuando comía mucha comida procesada, azúcar, y carnes iba mucho al doctor. Ahora que he evitado eso, ha cambiado mi vida. Hay personas que dicen que los productos veganos son más caros pero depende lo que cocinan. Considero que lo más caro son las deudas que se hacen cuando vas al médico”.

Hoy es más fácil ser vegano, al menos así lo aseguran nuestros entrevistados.

En la segunda parte de este reporte especial, detallamos que tan fácil o difícil es ser vegano, opciones para comer dentro y fuera del hogar. Además de qué tanto les afecta en el bolsillo.

La comunidad vegana en El Paso asegura, que hoy es más fácil seguir este estilo de vida. El practicar el veganismo en esta ciudad no es difícil en estos días, debido a las distintas opciones para comer dentro y fuera del hogar.

Para quienes practican el veganismo, hay dos mitos comunes que intentan aclarar seguido. El costo de los productos veganos y la dificultad de sustituir los artículos de origen animal.

“Cuando me mudé a El Paso hace 32 años, había solo un Sprouts. Hoy hay dos sucursales, un Whole Foods y muchos restaurantes. Ellos han entendido lo que el veganismo es y no como hace 30 años”, Greg Lawson.

Uno de esos restaurantes que han tomado el compromiso con la comunidad vegana es Healthy Bites, una opción en el centro de la ciudad y que debido a la demanda, hoy tiene opciones para quienes han decidido dejar de comer carne, queso, huevos y leche.

“Sí hay muchos lugares ahorita y han crecido, y hay un chorro de lugares que siempre tienen algo vegano pero no en todos lados. Entonces es mi responsabilidad de que si hay clientela vegana y no les voy a servir nada, algo estoy haciendo mal. Tenemos una responsabilidad los dueños de negocios bien grande, en servirte algo que sea bueno en tu salud. No todos lo hacen pero al menos mi mamá y nuestras trabajadoras lo hacen”, Paola Herrera Terrazas, co-propietaria del restaurante “Healthy Bite”.

“Este es el Beyond Meat, que son las hamburguesas que saben casi igual a la carne pero es 100 por ciento planta y tiene 20 gramos de proteína”.

Quienes desconocen sobre lugares en donde existen artículos veganos que sustituyen cosas tan comunes como galletas, donas, proteína después del ejercicio e incluso cosméticos, opciones como el supermercado Wholefoods brindan opciones a los veganos paseños.

Esteban de Jesús Núñez forma parte del equipo de esta tienda y decidió ser vegano. Él responde si esta decisión le ha afectado a su bolsillo.

“La comida vegana algunas cosas si están caras pero no es necesario comprar todos estos productos, lo que puedes hacer es comer vegetales, frijoles, frutas arroz, diferentes semillas, combinarlos, hacer diferentes platillos y ahí puedes hacer comida vegana”.

Por su parte Jessy Sánchez comenta, “si vas a comprar la comida ya hecha puede ser costoso, sin embargo, muchas tiendas tienen paquetes de cuatro hamburguesas veganas por menos de tres dólares, que es lo mismo que gastas en una carne para cenar un fin de semana. El hecho es que se puede ser creativo con las recetas que consigas”.

Vegetariano, carnívoro, vegano, dietas libres de gluten, los conceptos varían dependiendo de las necesidades y las metas de cada persona. Sin embargo, todas se relacionan entre sí: ayudarse a sí mismo y ayudar al mundo que los rodea.

“Cualquier decisión que tomes, vegetariano, vegano, o estar en ese entre que sí que no. Realmente si tomamos consciencia del por qué el veganismo es tan importante, podemos ayudar con un granito de arena”, Paola Herrera Terrazas.

Greg Lawson agrega, “creo que tengo un sistema muy inmune por mi dieta. Es difícil que adquiera un resfriado. Han pasado años de eso y la última vez se fue al par de días”.

“Me hice vegano por la meta de saber cómo puedo sobrevivir y cómo ayudar a los animales, además por razones espirituales”, Esteban de Jesún Núñez.

“Desde el inicio de los tiempos la comida también ha funcionado como medicina. Y diferentes tipo de comida puede ayudar en ciertas cosas como darte energía o ayudarte a prevenir enfermedades”, Jessy Sánchez.

Si usted ha pensado en convertirse en vegano o bien, comenzar con una dieta libre de algunos productos animales, los entrevistados mencionaron que lo único que puede perder es la oportunidad de no saber acerca de los beneficios de comer saludable.

Con imágenes de Albert Pérez, informó Milton Baca.