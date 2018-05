VIDEO: Muere madre con sus dos hijos al chocar con un caimán

(NOTICIAS YA).- Una madre de Florida murió junto con sus dos hijos al chocar con un caimán en Carolina del Sur.

Los hechos ocurrieron la mañana del lunes cuando el reptil caminaba por la interestatal 95, informó la Policía.

Se informó que Amber Stanley de 24 años y residente de Callahan al norte de Jacksonville iba conduciendo hacia el norte en Orangeburg justo antes de la 1:00 a.m. y tras el incidente perdió el control del vehículo.

VIDEO: Enorme caimán nadaba libremente en piscina familiar

Acto seguido, se salió de la carretera, impactó un árbol y el auto se prendió en llamas, indicaron las autoridades.

La mujer, su hijo Jack de cuatro años y su niña Autumn de dos murieron a causa de las heridas provocadas por el fuego.

El accidente está bajo investigación.

Insólito: Usan caimán para revelar el sexo de un bebé en camino

Mientras que el esposo, Josh Stanley se encontraba aterrizando en Pensilvania cuando las autoridades le notificaron la lamentable noticia. El hombre dijo a People que aún no lo ha procesado y que no puede creer que no podrá abrazar a su familia nuevamente.

VIDEO: Caimán sorprende a turistas en Florida al saltar a su bote

Agregó que se ha refugiado en el apoyo de su familia y amigos, especialmente para realizar los actos fúnebres.

La pareja llevaba casada dos años y medio.