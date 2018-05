VIDEO: Soldado mira por FaceTime el nacimiento de su hija

(NOTICIAS YA).- Un soldado del Army no alcanzó a llegar al nacimiento de su hija, pero mientras se encontraba sentado en el piso del Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth pudo tener un vistazo del parto gracias a una llamada por FaceTime.

Brooks Lindsey es un miembro de la Guardia Nacional de Mississippi, parte del Segundo Batallón, Régimen de Artillería de Campo 114 que reside en Brandon, al este de Jackson, Mississippi, según reportó KTVU.

Su esposa Haley Lindsey declaró a Love What Matters que no se suponía que tenía que nacer pronto, ya que estaba estipulada hasta la otra semana, pero su doctor le confirmó el pasado jueves que el parto necesitaba ser inducido. Brooks se encontraba en El Paso y de ahí planeaba viajar hasta Dallas y luego ir a Jackson. El tan esperado papá tuvo un retraso en el vuelo de Dallas, aunque su esposa le dijo a Love What Matters que todo terminó resultando a la perfección.

“Sin ese retraso, Brooks hubiese estado viajando y no hubiese podido comunicarse por FaceTime”, dijo su esposa. En cambio, el vio el nacimiento en vivo a través de su teléfono mientras que su madre grababa sus gestos de manera secreta dentro del cuarto de parto.

Millie Fritz Anne Lindsey nació el viernes y según su mamá, solo llevaba unas horas de nacida para el momento que el papa llegó al hospital.

“Él la levantó y la sostuvo por como cinco minutos y repetía:’Wow, no puedo creer que tengamos un bebé'”, dijo ella.

Un video de Brooks mirando el parto grabado por una pasajera compañera de él llamada Tracy Dover, arrasó con más de 200,000 visitas en solo unos pocos días.

El régimen de Lindsey felicitó a la familia a través de Facebook con una foto dulce del padre junto a su pequeña.